Mölln kurbanları anıldı

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TÖREN, yangının ilk başladığı ve can kaybının yaşanmadığı Lübecker sokağındaki ev ve sonrasında üç kurbanın can verdiği Mühlen sokağındaki binanın önlerine çelenk konularak başlandı. Saldırının 29’uncu yılında Mölln’de düzenlenen anma etkinliğine Arslan ailesini temsilen Faruk Arslan, Mölln Belediye Başkanı Jan Weigel, Mölln Kent İdare Amiri ve Protokol Müdürü Jan Frederik Schlie, Hamburg Başkonsolosluğu’ndan Konsolos Osman Taş, TGS-H’i temsilen Dr. Cebel Küçükkaraca katıldı.

Törende yapılan konuşmalarda nefret, şiddet ve insan düşmanlığına karşı mücadelenin bir birlik olarak sürdürülmesi, Mölln ve diğer ırkçı saldırılarda hayatını kaybedenlerin, bugün ve gelecek için bir hatırlatma olarak anılması gerektiği belirtildi. Törende, DİTİB Kuzey Almanya Temsilcisi Sait Şimşek, Mölln DİTİB Din Görevlisi Mehmet Akçay ile Lübeck DİTİB Din Görevlisi Eyüp Özdemir, Lüterjan Kilisesi’ni temsilen papaz Kerstin Engel-Runge ile Katolik Kilisesi’ni temsilen Aktraud Beeker de yer aldı. Anma töreni, konuşmaların ardından Kur’an-ı Kerim ve İncil’den bölümler okunup yapılan dualarla son buldu.

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MÖLLN KATLİAMI

23 Kasım 1992 gecesi Michael Peters ve Lars Christiansen’ın Mölln’de kundakladıkları evden Yeliz Arslan (10), Ayşe Yılmaz (14) ve 51 yaşındaki Bahide Arslan’ın cenazeleri çıktı. 22 Kasım’ı 23 Kasım’a bağlayan gece Michael ve Lars, önce Ratzeburgerstr’da bulunan Türklere ait binaları sonra Arslan ailesinin evini ateşe verdi. İtfaiye ekiplerinin Arslan ailesini kurtarmaya gelmesi, Ratzeburgerstr’daki yangın yüzünden gecikince üç Türk yanarak can verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri içeri girdiklerinde, 6 saattir duman soluyan ve babaannesi Bahide Arslan’ın ıslak battaniyelere sarıp masanın altına soktuğu İbrahim Arslan ağır yaralı olarak çıkarıldı. Oğlu Emrah’ı ıslak battaniyeye sarıp 7 metre yükseklikten aşağıya atlayan Ayten Arslan ise iki sene süren tedavisinden ardından engelli olarak hayatta kalmayı başardı.