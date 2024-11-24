Mölln faciasının 32. yıl dönümünde anma töreni

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ANMA etkinliğine, Türkiye’nin Hamburg Başkonsolosluğu’ndan Muavin Konsolos Furkan Dülgar, Mölln Belediye Başkanı Ingo Schaeper, Arslan ailesi ve çok sayıda Möllnlü katıldı. Dülgar, törendeki konuşmasında, bu tür eylemlerin asla unutulmamasını sağlamanın ve toplum olarak her türlü ırkçılık ve yabancı düşmanlığına karşı kararlı bir şekilde durmanın herkesin görevi olduğunu söyledi. Hoşgörüsüzlüğe tolerans gösterilmemesini isteyen Dülgar, hiç kimsenin kökeni, dini ya da görünüşü nedeniyle nefret kurbanı olmamasını umduğunu dile getirdi. Kundaklanan evde hayatını kaybeden Bahide Arslan, Yeliz Arslan ve Ayşe Yılmaz’ın sadece mağdur aileleri değil, tüm toplumu derinden sarsan korkakça ve ırkçı bir suçun kurbanları olduklarını vurgulayan Dülgar, “Ölümleri, bugün hâlâ acıyan ve bize sorumluluk almamızı ve tetikte olmamızı hatırlatan bir yara bıraktı” dedi.