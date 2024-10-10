Moliere’nin komedisi Frankfurt’ta sahneleniyor!

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‘Tartüffe: Sofunun Sonu’ başlığıyla günümüze uyarlanan Türkçe oyun ilk kez 11-12 Ekim tarihlerinde Frankfurt Uluslararası Tiyatro’da ‘Internationales Theather Frankfurt’ (ITF) izleyicisiyle buluşacak. Komedya ustası Moliere’nin (1622-1673) ilk kez 360 yıl önce Paris’te Versailles Sarayı’nda sahnelenen oyunu Güneş Tiyatrosu’nun kurucularından Müjdat Albak tarafından sahneye uyarlandı. Albak’ın baş rol oyuncusu olarak da bizzat yer alacağı oyunun kadrosu şöyle: Tülay Yongacı, Selin İşcan , Yasemin Şimşek Tüzün, Selin Duman, Kerem Memişoğlu, Taylan Can, Cüneyt Sezer, Müjdat Albak, Soner Altunöz. Müziği Kerem Memişoğlu, videografisi Şiar Yıldız tarafından hazırlanan oyunun grafik ve fotoğrafları Alexander Koch’a, ışık tasarımı ise Johannes Schmidt’e ait.

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TARTUFFE’NİN AKIBETİ

Güneş Tiyatrosu’ndan yapılan oyunla ilgili açıklamada oyun şöyle tanıtıldı: “Tartuffe, insanların inançlarıyla oynayan bir karakterdir. Sadece herkesi aldatabilen iki yüzlü Tartuffe mü suçlu acaba? Tartuffe, Patriot ailesine girmiş, onların sevgi, saygı ve güvenini kazanmıştır. Bu duygu, müridin şeyhine duyduğu aşka benzer; karşılık beklemeden her şeyini teslim eden bir mürid gibi. Ancak, Tartuffe bir gün sırra kadem basar, ortadan kaybolur ve habersizce yok olur. Ailenin genç oğlu Damis, biraz da zorlama ile ailesinin ‘Müge Anlı’ benzeri bir reality show’a katılmasını sağlar. Bu sayede Tartuffe’ün akıbeti belli olacaktır. Tartuffe öldü mü? Öldürüldü mü? Tartuffe’ü kim öldürdü? Yoksa Patriot ailesi mi yok oldu da haberleri mi yok? Bu hikâyede herkes bir şeylerini kaybetmiş olabilir. Oyunu izlerken, bir reality show’dan aldığınız keyfi ve zevki alacaksınız. Daha doğrusu, reality’nin bir parçası olduğunuzu hissedeceksiniz. Anlatılan olayların gerçekle hiçbir ilgisi yoktur. Olaylar 17. yüzyılda Fransa’da geçmektedir. Sizinle hiçbir alakası yok. Arkanıza yaslanın, rahat rahat seyredin. Gülün, eğlenin ve gününüzü gün edin.”





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FESTİVAL 5 KASIM’A KADAR DEVAM EDİYOR

ITF’de sahnelecek olan oyun, Frankfurt’ta halen devam eden kültür festivali ‘Go West’ programı kapsamındaki etkinlikler arasında. Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Mike Josef ve Frankfurt Meclisi Başkanı Hilime Arslaner’in himayesinde Hessen Türk Toplumu, Frankfurt Rhein Main Kültür Forumu, HR Senfoni Orkestrası, Frankfurt Büyükşehir Belediyesi gibi kurumların desteği ve ortaklığıyla gerçekleştirilen festival 5 Kasım’a kadar devam ediyor.