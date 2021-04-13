Mohammad’ı bıçaklayan Gökhan Ü. hâkim karşısında

BIÇAKLI saldırı, geçen yıl 30 Ekim’de cadılar bayramının kutlandığı gece başkent Berlin’in turistik semtlerinden Hackescher Markt’ta bir banliyö istasyonun bulunduğu köprü altında meydana geldi. Çocuk ve gençlerden oluşan 4-5 kişilik bir grupla olay yerinden kız arkadaşıyla geçen Gökhan Ü. arasında tartışma çıktı. Gökhan Ü., olay günü internetten tanıştığı bir kadınla ilk kez buluştuğunu ve köprü altından geçerken karşıdan gelen birinin yanındaki kadına saygısızca davrandığını görünce aralarında sözlü atışma yaşandığını kaydetti. Zanlı, olayın kavgaya dönüşmesi üzerine karşıdakilerin 4 kişi olduklarını görünce bıçak çektiğini, bilerek bıçaklamadığını, kavga anında salladığı bıçağın sağdan gelen 13 yaşındaki kurbanın kalbine saplandığını söyle. Savunmasında kalp hastası olduğunu ve bu yüzden olay yerinden kaçamayacağını belirten Gökhan Ü., duruşmanın ilk gününde birçok kez kalp krizi geçirdiğini ve 8 stent takıldığını, 2020 yılında ise kalp nakli için listeye alındığını söyledi.

2015 yılında Suriye’den ailesiyle kaçarak Almanya’ya iltica eden 13 yaşındaki Mohammad ise işlediği birçok suç nedeniyle ailesinin talebiyle gençlik dairesinin gözetiminde bulunuyordu. Mahkemede Mohammad’in anne ve babası oğullarının fotoğrafının basılı olduğu t-shirt’ler giyerek çocukları için adalet istedi. Kararın 27 Mayıs’ta verilmesi bekleniyor.