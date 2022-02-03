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HABERLERAvrupa Haberleri

Moda Haftası Berlin’e dönüyor

#Almanya#Moda Haftası#Berlin
Moda Haftası Berlin’e dönüyor

Yaklaşık iki yıl önce Berlin’den Frankfurt’a taşınan Fashion Week - Moda Haftası, Berlin’e geri dönme kararı aldı.

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2020 yılında Frankfurt Belediyesi ve fuar yönetimiyle anlaşarak moda haftası Frankfurt’a taşınmıştı. Ancak korona salgını nedeniyle defile ve büyük etkinlikler gerçekleşemedi. Sadece dijital ortamda yapılan moda haftası, Avrupa’nın moda ve tekstil sektörünün önemli etkinliklerinden biri olma fırsatını yakalayamadı. Moda Haftası’nı organize eden Premium Group, ayrılma kararından üzüntü duyduklarını belirterek, bu yıldan itibaren yeniden Berlin’de olacaklarını açıkladı. Ancak Frankfurt Fuar yönetimi ise kendi konseptleriyle Frankfurt Moda Haftası’nı yapacaklarını duyurdu. Frankfurt Belediyesi, Hessen eyaleti ve Frankfurt Fuarı iş birliğinde yeni bir yapılanma gerçekleştirileceği ve Frankfurt’ta moda sektörü için önemli bir etkinlik alanı yaratacağı belirtildi.

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Moda Haftası Berlin’e dönüyor

‘FRANKFURT MODAYI BİLİYOR’
Frankfurt Belediye Başkanı Peter Feldmann, “Fuarımızın en başından beri Frankfurt Moda Haftası’nı düzenlediği ve düzenlemeye devam edeceği için memnunum. Çünkü önceki iki etkinlik şunu gösterdi: Frankfurt modayı biliyor. Frankfurt yaratıcı, uluslararası ve Frankfurt insanları mutlu ediyor. Bunu, ister dijital ister bire bir olsun yaptığı etkinliklerle gösterdi. Avrupa’nın ortasında bir şehir olarak, dünyanın her yerinden yetenekleri çekiyoruz. Moda, sürdürülebilirlik ve ticaret konuları, bu nedenle Frankfurt’un konularıdır. Hiç şüphem yok. Fuarımız, Frankfurt Moda Haftası’nı başarılı bir geleceğe taşıyacak bilgi birikimine sahiptir“ dedi.

 

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#Almanya#Moda Haftası#Berlin

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