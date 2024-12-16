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Mobil tezgâhıyla şehir şehir dolaşıyor

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#ALMANYA#SOMON#AVRUPADAN HABERLER
Mobil tezgâhıyla şehir şehir dolaşıyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2024 11:29

Almanya’nın Heilbronn kentinde yaşayan Talip Yılmaz’ın (46) odun ateşiyle hazırladığı Somon balığı Almanlar tarafından büyük ilgi görüyor.

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DAHA önce bir Alman balıkçının yanında çalışan Talip Yılmaz, iki yıldır mobil tezgâhıyla somon balığı satıyor. İki ayrı mobil tezgâhıyla Almanların farklı etkinlerinde yer alan Yılmaz, bu hafta 395 km mesafedeki Herne şehrinde tezgâh kurdu. Herne’de bulunan Schloss Strünkede bahçesinde kurulan Orta Çağ Noel Pazarı’nda (Mittelalterlicher Weihnachtsmarkt) stant açan Talip Yılmaz’ın odun ateşinde ve tahta üzerinde hazırladığı leziz somon balığı, etkinliği ziyaret eden Almanlar tarafından oldukça ilgi görüyor. Mobil tezgâhıyla şehir şehir gezdiğini belirten Yılmaz, şunları söyledi: “Önce bir Alman balıkçının yanında çalışarak bu işi öğrendim. Sonra biri kiralık iki ayrı mobil stant aldım. Taze somon balıklarını odun ateşiyle ve deniz tuzu ile hazırlıyoruz. Sürekli Almanlar tarafından düzenlenen etkinliklere gidiyorum. Şu anda bir tezgâhımız Münih’te, diğeriyle de bu hafta biz Herne’de satış yapıyoruz. Hemen hemen yıl boyu, tüm hafta sonu tezgâh kuracağımız etkinlik oluyor. Bazı etkinlikler hafta boyu sürebiliyor.”

Mobil tezgâhıyla şehir şehir dolaşıyor

Mobil tezgâhıyla şehir şehir dolaşıyor


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#ALMANYA#SOMON#AVRUPADAN HABERLER

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