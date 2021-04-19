Mobel Ferrari’nin ‘yeni outlet’inde yeni indirimler!

İSVİÇRE’nin önde gelen mobilya satış merkezlerinden ‘Möbel Ferrari’nin Zürih yakınlarındaki Hinwil’de ‘Waesseristrasse 28’ adresindeki yeni outlet mağazasındaki indirimli sunumlar, 300 metrekarelik bir alanı kapsıyor. ‘Möbel Ferrari’nin outlet mağazası, yaklaşık iki yıl boyunca ‘Studbachstrasse 14a’ adresindeki logistik merkezde yer alıyordu. Yeni outlet mağazasındaki fiyatların, şimdiye kadarki tüm indirimlerin de altında olduğu belirtildi.

‘TOPTAN SATIN ALDIĞIMIZ İÇİN KAZANÇLIYIZ’

‘Möbel Ferrari’nin sahibi Rene Ferrari, üstün kaliteli mobilyaları nasıl oluyor da böylesine ‘inanılmaz oranlarda’ indirimli fiyatlarla satışa sunduğuna dair soruları şöyle yanıtladı: “Bir taraftan son koleksiyonlardan mobilyaları ve tek parça ürünleri sunuyoruz, diğer taraftan da mobilya fabrikalarının büyük miktarlardaki üretimlerini toptan satın aldığımız için kazançlı oluyoruz. Bu toptan satınalımlar sırasındaki alım fiyatı indirimlerini satış fiyatlarına yansıtarak, doğrudan müşterilerimize devretmiş oluyoruz.” Ferrari, bu iki satış stratejini bir araya getirerek, ‘indirimli fiyatlı kaliteli mobilya avcıları’nın takdirini kazanmayı başarabildiklerini vurguladı.

NAKLİYE VE MONTE OLANAKLARI DA VAR

Müşterilerin ‘Möbel Ferrari’ mağazasında satın aldıkları ürünleri hemen alıp, götürebilecekleri gibi, bir miktar ödeme karşılığında evlerine nakliye ve istedikleri gibi monte ettirme olanakları da bulunuyor. ‘Möbel Ferrari’den yapılan açıklamada, Hinwil’deki outlet mağazasının, 19 Nisan Pazartesi gününden itibaren fiyatları indirilmiş kaliteli ve şık mobilya arayanları beklediği belirtildi ve “Adımızla, daha güzel bir yaşam için inanılmaz outlet fiyatlarını garantiliyoruz” denildi. ‘Möbel Ferrari’nin indirimli satışlar sergisi pazartesi-cuma günleri 09.00-20.00, cumartesi günleri de 09.00-18.00 arasında hizmete açık olacak. Açıklamada müşteriler için çok sayıda ücretsiz otopark olanağı olduğu da hatırlatıldı. Ayrıntılı bilgi için: www.moebel-ferrari.ch