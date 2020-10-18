Möbel Ferrari’den sonbahar şenliği

Mevsimin renkleri ve günün trendlerini yakalama iddiasında olan Möbel Ferrari, Zürih yakınlarındaki Hinwil’deki mağazasında, Natuzzi, Calia-Italia, Femira, Hülta gibi tanımış mobilya markalarının ürünlerini satışa sunacak. Firma sahibi Rene Ferrari’nin satış ekibiyle ziyaret ettiği çeşitli fuarlardan seçilerek alınan ürünler bu hafta sonunda ilk kez bir arada sergileneceği açıklandı.

YÜZDE 20 İNDİDİMLE HEDİYE

Sonbaharda ağaçların yaprakları yavaş yavaş dökülürken, Mobel Ferrari’nin de mağaza içindeki fiyatlarında da indirime gideceğine işaret edilen açıklamada, ‘seçtiğiniz mobilyalardan birini yüzde 20 indirimle hediye edecek’ deniliyor. Ve mağazanın “Uyumak, Yemek ve Oturmak için Uygun Mobilyalar” iddiasına yakışan rengarenk, canlı, iddialı çeşitlerin sergilediği vurgulanıyor.

YEMEK ŞENLİĞİ DE VAR

“Bu hafta sonunda müşterilerimiz için çok daha başka atraksiyonlarımız da olacak” diyen Satış Müdürü Domenico Geracitano, ziyaretçiler için yeme–içme sunumlarına ve çocuklara yönelik hazırlıklara da işaret ediyor: “Bir bölümü doğrudan burada pişirilip, sunulacak olan Mantarlı Rizotto’dan‚ Berlin Çöreği’ne kadar çeşitli lezzetler. Ücretsiz içecekler. Elbette şişme zıplama kalemiz de her sonbahar şenliğimizde olduğu gibi bu kez de minik misafirlerimiz için hazır olacak.”

HAFTA İÇİ HER GÜN 09.00-20.00 ARASI

Herkesin kendisine hitap eden, kendisine uygun bir şey bulabileceğine işaret edilen bahar davetiyesinde, mağazadaki sergi alanının pazartesinden cumaya hafta içinde her gün saat 09.00-20.00 arasında ziyarete açık olduğu belirtildi. Hafta sonundaki ‘sonbahar şenliği’nin ziyaret saatleri de şöyle: 24 Ekim Cumartesi (09.00-18.00 arası), 25 Ekim Pazar (10.00-17.00 arası). Möbel Ferrari müşterileri için mağazanın önünde ücretsiz olarak otopark olanağı da bulunuyor.