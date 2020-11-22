Möbel Ferrari’de ‘Kara Hafta Sonu’ başlıyor

MAĞAZADAKİ tüm ürünler, 27 Kasım Cuma ve 28 Kasım Cumartesi günlerini kapsayan ‘kara hafta sonu’ boyunca mevcut indirimlerin üstüne yüzde 20 ek indirimle satışa sunulacak. Aksiyonun Zürich yakınlarındaki Hinwil’deki mağazada cumartesi günü saat 18.00’e ve aynı zamanda internet portalında da (www.moebel-ferrari.ch) saat 23.59’a kadar süreceği belirtildi. Yıl boyunca ‘Uyumak, Yemek ve Oturmak için Uygun Mobilyalar’ sloganıyla satışlarını sürdüren Möbel Ferrai, bu aksiyondaki büyük indirimleriyle tüm müşterilerine kazançlı çıkacakları bir alışveriş fırsatı sunmayı hedeflendiği açıkladı.

TÜM STOKLAR İNDİRİMLİ

Firma merkezinden yapılan duyuruda, müşterilerin bizzat mağazaya gelerek ya da internet portalında gezilerek sunulan serginin, oturma, yatak, yemek odası takımları ve bahçe aksesuarları gibi mobilyaların güncel modaya uygun birçok çeşidinin görülebileceği, indirimli satış aksiyonunun mağazanın tüm stoklarını içerdiği vurgulandı.

‘ÇİFTE KAZANÇ’

Yeni kolleksiyoları sergileyebilmek için yer açmak istediklerini vurgulayan Möbel Ferrari’nin sahibi Rene Ferrari, “Bizden alışveriş yapan tüm müşterilerimiz, hem güncel indirimlerden, hem de eski modellere getirdiğimiz ekstra indirimlerden yararlanarak, buradaki alışverişten çifte kazançlı çıkabilirler” diye konuştu. Möbel Ferrari mağazası, pazartesinden cumaya kadar hafta içi günlerinde saat 09.00-20.00 arasında, cumartesi günleri de 09.00-18.00 arasında açık. Mağazanın önünde ücretsiz otopark olanağı da bulunuyor. Ayrıntılı bilgi için: www.moebel-ferrari.ch