‘Möbel Ferrari’de çılgınca indirim üstüne indirim!

MAĞAZADAN yapılan açıklamada “Son aylarda olağanüstü durumlar yaşandı ve bu durumlar halen devam ediyor. İndirimli satış döneminin sonunda ‘Möbel Ferrari’ de fiyatlarda yeniden büyük oranlarda indirim yaptı. Koltuk takımı, masa, sandalye ve yatak gibi birçok ürünün sezon başında zaten indirime gidilmiş fiyatları bir kez daha düşürüldü. Yeni fiyatlar ‘çılgınca’ tanımını hak ediyor” denildi.

BAHÇE MOBİLYADA YÜZDE 50

‘Möbel Ferrari’ Genel Müdürü Rene Ferrari, yeni indirimlerin ardındaki gerçeği “Aslında bizim filatlarımız zaten çok makul bir düzeydeydi. Ancak önümüzdeki sonbaharda çıkacak olan yeni kolleksiyonlar için yer açmak istiyoruz” sözleriyle açıkladı. Mağazanın özellikle bahçe mobilyalarının fiyatlarının yüzde 50’ye varan oranlarda indirildiğine dair açıklamasında “Böylece gelecek yaz ve bahar günlerinde açık havanın keyfine yeni mobilyalarla varabilirsiniz. Bu fırsatı kaçırmayın” çağrısı yapıldı. Möbel Ferrari’nin indirimli ürünleri içeren sergisi pazartesi-cuma günleri 09.00-20.00, cumartesi günleri de 09.00-18.00 arasında hizmete açık olacak. Açıklamada müşteriler için çok sayıda ücretsiz otopark olanağı olduğu da hatırlatıldı. Ayrıntılı bilgi için: www.moebel-ferrari.ch