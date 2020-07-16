Möbel Ferrari’de büyük indirim devam ediyor

ZÜRİH yakınlarındaki firmanın binlerce metrekare genişliğindeki mağazasında, başta oturma, yatak, yemek odası takımları ve bahçe aksesuarları olmak üzere çok sayıda mobilya çeşidi indirimli fiyatlarıyla yeni sahiplerini bekliyor. Müşterilerinin düşük fiyatlarla aradığı ürünlere sahip olabileceğini belirten Möbel Ferrari mağazasının sahibi Rene Ferrari, “Müşterilerimiz, bir yandan büyük indirimden yararlanabilecek diğer yandan geniş bir yelpazeye sahip yeni koleksiyonlarımızı değerlendirebilecek” dedi. Müşterilerine ücretsiz otopark imkânı sunan mağaza, hafta içi 09.00-20.00 saatleri arasında, cumartesi günleri ise 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet veriyor.