Mobel Ferrari, ‘yeni normale’ yüzde 20 indirimle giriyor

ZAMANINIZIN uzun bir bölümünü evde bekleyerek geçirmek zorunda kaldınız. Çoğunuz bu zamanı evlerinizdeki eşyaları yeniden yerleştirmek, yerlerini değiştirmek, fazlalıkları bir kenara ayırmak ve evin her bir köşesini temizlemek için de değerlendirdiniz. Bütün bunları belki de defalarca tekrarlamak için yeterli zamanınız olmuştur. Bu arada son haftalardaki sınırlamalar nedeniyle gerçekleştirilmesi çok zor olan yeni yerleştirme fikirleri de ortaya çıkmıştır mutlaka. Artık hepimiz, Federal Sağlık Dairesi’nce (BAG) belirlenen koşulları dikkate alarak ‘normal yaşam’a doğru ileri bir adım atabilir, yeniden alışverişe çıkabiliriz.

‘DİSİPLİNLİ DAVRANDIK’

İsviçre’nin önde gelen mobilya mağazalarından ‘Möbel Ferrari’nin tüm çalışanları da müşterilerini 8000 metrekarelik bir alanı kaplayan sergiyle selamlayabileceği için sevinç içinde. “Bu zor dönemi böyle iyi ve hızlı bir biçimde atlatabilmemizi, hepimizin disiplinli davranmasına borçluyuz” diyen mağazanın sahibi Rene Ferrari, teşekkürlerini her bir müşteriye seçeceği bir mobilyada yüzde 20 indirim yaparak göstermeyi hedefliyor. Güzel bir bahçe oturma köşesi, rahat bir koltuk takımı ya da yatak ya da beğendiğimiz bir başka mobilyayı bedelinin yüzde 20’sini ödeyerek alabilirsiniz.

BEDAVA NAKLİYE

Bu dönemde ‘Möbel Ferrari’nin bir diğer extra hizmetinin de tüm bölgeyi kapsayan bedava nakliye servisi olacağını belirten Rene Ferrari, “Bu cömert jestimizle zor döneme dayanabilen herkese içten teşekkürlerimizi dile getirmek istiyoruz” diyor. Möbel Ferrari’den yapılan açıklamada, indirim günleri 01.03 ve 13.03 arasında olduğu belirtildi. Müşteriler ve çalışanların sağlığını korumak için Federal Sağlık Dairesi’nin (BAG) belirlediği koşullara özenle uyulan mağazada pazartesi-cuma günleri 09.00-20.00, cumartesi günleri de 09.00-18.00 arasında hizmet veriliyor. Müşterilere ücretsiz olarak otopark olanağı da sağlanıyor. Ayrıntılı bilgi için: www.moebel-ferrari.ch