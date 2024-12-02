Mobbing ve şiddet, ikizleri okuldan bezdirdi

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ALMANYA’nın Ludwigshafen kentinde yaşayan Kılıçer Ailesi’nin 9 yaşındaki ikiz çocukları Ali Osman ve Defne Melek, Goethe-Mozart Grundschule 4. sınıfta eğitim görüyor. Ancak iki kardeş, yaklaşık bir yıldır Arnavut, Kosovalı, Boşnak, Bulgar, İtalyan, Rus uyruklu sınıf arkadaşları tarafından sistematik olarak mobbing ve fiziksel şiddete maruz kalıyor. Aile defalarca durumu okul yönetimine ve yetkililere bildirmesine rağmen herhangi bir önlem alınmadığını söylüyor. Son olarak geçen hafta yaşanan olay ise sabırları taşırdı.

Olay, spor dersi sırasında meydana geldi. Ali Osman soyunma odasında aynı sınıfta okuyan 5 öğrenci tarafından darp edildi. Ağlayarak dışarıya çıkan kardeşinin durumu gören Defne tepki gösterince o da iki öğrenci tarafından şiddete uğradı. Her iki çocuk da darp nedeniyle hem fiziksel hem de psikolojik zarar gördü.

ÜÇ GÜN OKULA GÖNDERMEDİLERKılıçer Ailesi de olayın ardından polise, okul müdürlüğüne, okul müfettişliğine (ADD) ve Eğitim Bakanlığı’na resmi şikâyetlerde bulundu. Ancak ailenin ifadesine göre şu ana kadar hiçbir yetkili kurumdan etkili bir yanıt alınamadı. Anne ve baba, güvenliğin sağlanamadığı gerekçesiyle çocuklarını üç gün okula göndermedi. Aile, “Defalarca öğretmene ve okul yönetimine yazılı olarak mobbing ve şiddet olaylarını ilettik. Ancak hiçbir çözüm üretilmedi. Çocuklarımız Alman eğitim sisteminde yalnız bırakılıyor, hakları ihlal ediliyor” diyerek yaşadıkları mağduriyeti dile getirdi.Mobbing ve şiddet okul içiyle de sınırlı kalmıyor. Saldırgan çocukların ailelerinin de tehditkâr tutum sergilediklerini belirten ikizlerin babası, “Çocuklarımız bu şiddeti yaşarken, biz de onların ailelerinden baskı görüyoruz. Durumu çözmek yerine bizi susturmaya çalışıyorlar. Hem okulda hem de dışarıda yalnız bırakıldığımızı hissediyoruz” dedi.DOKTOR BEŞ GÜN RAPOR VERDİYaşanan son olayın çocuklarını derinden etkilediğini belirten baba, oğulları Ali Osman’ın soyunma odasında saldırıya uğradığı sırada şişe ve yumruklarla darp edildiğini söyledi: “Bu saldırının ardından iki çocuğumuz da hem fiziksel hem psikolojik zarar gördü. Doktor, durumunun ciddiyeti nedeniyle her ikisine de 5 günlük rapor verdi. Bu nedenle güvenlik sağlanana kadar onları okula göndermeme kararı aldık.” Olay, Türk toplumunda da büyük tepki çekti. Kılıçer Ailesi, çocuklarının güvenliğini sağlamak ve bu tür olayların tekrar yaşanmasını önlemek adına yetkililerden acil müdahale bekliyor: “Bu sadece bizim çocuklarımızın meselesi değil. Diğer mağdur ailelerin de benzer bir durum yaşamaması için yetkililerin acilen önlem alması gerekiyor.”