Mobbing davasından anlaşarak çekildi!

DFV, Almanya genelinde yaklaşık 1.3 milyon itfaiyeciyi çatısı altında topluyor. Dr. Perçin, 2016 yılında DFV Başkanı Hartmut Ziebs döneminde genel sekreter olarak görevlendirilmişti. Dr. Müjgan Perçin, bu göreve getirilen ilk kadın ve ilk göçmen kökenli genel sekreter olmuştu. Davanın düşmesiyle iddialar aydınlatılamadı. Dr. Perçin’in görevlendirilmesinden sonra DFV’deki bazı yöneticilerin “Bu göreve bir Türk mü getirilmeliydi?” diye konuştuğu iddia edildi.

İSTİFAYA ZORLANMIŞTI

Ayrıca WhatsApp üzerinden Müjgan Perçin’e yönelik cinsiyetçi mesajlaşmalar olduğu da iddialar arasında yer alıyor. DFV’nin eski başkanı Hartmut Ziebs ise aşırı sağcı parti AfD’ye yönelik sert açıklamaları nedeniyle DFV yönetimi tarafından istifaya zorlanmıştı. Ziebs, 2019’da görevden ayrıldı.