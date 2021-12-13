‘Mizaha ne kadar ihtiyacımız olduğu ortaya çıktı’

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GALLUS Tiyatrosu’nda üst üste üç akşam sahnenelen oyunda Kamil Kellecioğlu, Çiğdem Spickermann, Haydar Akarsu, Umut Kuzu, Hande Uluöz Saraçoğlu, Handan Tıraş ve Aytaç Saraç rol aldı. Rejisi Tiyatro Frankfurt ekibinin kollektif çalışmasıyla gerçekleşen oyunun yönetmenliğini Kamil Kellecioğlu, yönetmen yardımcılığını Çiğdem Spickermann ve Umut Kuzu, reji asistanlığını Gonca Ekiz yaparken, müzikleri ise usta müzisyen Can Atilla üstlendi. Oyunun ardından sahnede buluşan Tiyatro Frankfurt ekibi, 31 Ağustos’ta yaşamını yitiren usta tiyatrocu Ferhan Şensoy’a alkışlayarak teşekkür etti. Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni Kamil Kellecioğlu, “Özellikle bu pandemi sürecinde sanata ve mizaha toplum olarak çok ihtiyacımız olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Türk tiyatrosunun en önemli yazarlarından Ferhan Şensoy’u Frankfurt’ta bir kez daha yaşattığımız için çok mutluyuz. Destek veren, pandemi sürecinin tüm zorluklarına rağmen tiyatroya gelip bizi izleyen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Ferhan Şensoy tarafından yazılan oyun, ilk olarak 2006 yılında İstanbul’da yine onun liderliğindeki ‘Orta Oyuncular’ tarafından sahnelenmişti. Venüs Bekar’ın çevirisiyle Almanca üst yazıyla gösterilen oyunu gerçekleştiren ekibin diğer üyeleri de şöyle: Gamze Çimen Cuffolo (kondüvit), Tomris Kuzu (kostüm tasarım), Hannan Islan (sahne tasarımı), M. Hüseyin Özcan (fotoğraf ve video tasarımı), Şahin Vural (dekor). Sahne arkasında da Sevda Şahin ve Güneş Şahin görev aldı. Hürriyet, Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosluğu himayesinde ve Hessen Bilim ve Kültür Bakanlığı’nın katkılarıyla sahnelenen oyuna medya sponsoru olarak destek verdi.