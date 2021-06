Mısır’da cep telefonuyla klip çekti

ASLINDA böyle bir plan yapmadıklarını belirten Gençay, şunları söyledi: “Mısır’a tatile giderken arkadaşım Meryem’e (Meryem İçöz Cengiz) cep telefonunun hafızasında yer olup olmadığını sordum. yer olduğunu öğrenince son anda bavuluma evde olan birkaç elbisemi ve kendi diktiğim leopar elbisemi de aldım. Her gün sabah saat 04.00’te kalkıp hazırlık yaptık. Çok dolu olan, her an sağınızdan solunuzdan insanların geçtiği bir mekânda, insanlar uyanıp otelde hareketlilik başlamadan çekimler yaptık. Çok zor oldu güneşi, ışığı ayarlamak. Mümkün olduğunca bol çekim yaptık, bol detay aldık. Klibi asıl güzelleştiren montaj olduğu için montajı yapana olabildiğince bol malzeme vermek gerekiyor. Profesyonel video montajları yapan arkadaşım Sinan Taşdemir’e durumu anlatarak çekimlerimin montajını yapmasını rica ettim. Gerçekten beklentilerimizin üzerinde bir klip ortaya çıkardı. Bu şekilde hem güzel bir tatil anım oldu hem de severek okuduğum şarkıma klip çekmiş oldum. YouTube’a yüklendikten kısa bir süre sonra inanılmaz olumlu yorumlar aldı. Hatta bazı sanatçı dostlarım ‘Cep telefonunla benim de klibimi çeker misin’ diye espri yaptı.”