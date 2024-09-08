Mısır’a gidiyor

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BELLEVUE Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre, salı günü Kahire’ye gidecek olan Steinmeier, ziyaretin ilk gününde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Mısır’daki Alman vakıfların yetkilileriyle bir araya gelecek. 11 Eylül Çarşamba günü öğleden önce Aleksandria’daki Borromeo Ruhban Okulu’nu ziyaret ederek öğrencilerle buluşacak. Daha sonra da başkent Kahire’deki Al İttihada Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi tarafından resmî törenle karşılanacak. Daha sonra Nekropolis ve Sakkara piramitlerini ziyaret edecek ve akşam da Kahire’deki Alman Büyükelçiliği’nde bir resepsiyon verecek. Steinmeier, ziyaretinin son gününde öğleden önce Markus Katedrali’ni ve daha sonra da Uluslararası Alman Üniversitesi’ni ziyaret edecek. Steinmeier’in bu ziyareti sırasında iki ülke arasındaki eğitim, bilim ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmelere yönelik fikir alışverişinde bulunacağı açıklandı.