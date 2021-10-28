‘Misafir işçilerin tarihi ortak bir tarihimizdir’

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ünlü oyuncu katil olmuştu... Polis belgeleri sızdı Korkunç itirafÜnlü oyuncu katil olmuştu... Polis belgeleri sızdı! Korkunç itiraf#Alec Baldwin
Domuzdan insana organ nakli Türkiye için de umut oldu...Domuzdan insana organ nakli! Türkiye için de umut oldu...#Organ Nakli
Gece yarısı takım otobüsünde her şey bitti Resmi açıklama öncesi Klopp...Gece yarısı takım otobüsünde her şey bitti! Resmi açıklama öncesi Klopp...#Barcelona
Bakan Çavuşoğlundan CNN TÜRKte flaş açıklamalar: Her toplantıda bizi şikayet ediyor çocuk gibi ağlıyorBakan Çavuşoğlu'ndan CNN TÜRK'te flaş açıklamalar: Her toplantıda bizi şikayet ediyor çocuk gibi ağlıyor#Mevlüt Çavuşoğlu
15 Ekim 2021 itibarıyla... Kavcıoğlu rezerv miktarını açıkladı'15 Ekim 2021 itibarıyla...' Kavcıoğlu rezerv miktarını açıkladı#Şahap Kavcıoğlu
Bulaşık makinesinde sandviç şoku Türkiyede 600e yakın şubesi var... İstanbulda skandalBulaşık makinesinde sandviç şoku! Türkiye'de 600'e yakın şubesi var... İstanbul'da skandal#Bulaşık Makinesi
3 yıl çalışan tazminat alır Bir şartla...3 yıl çalışan tazminat alır! Bir şartla...#Kıdem Tazminatı
Kritik operasyonun detaylarına ulaşıldı İtiraf ettiler: İstanbulu kana bulayacaklardıKritik operasyonun detaylarına ulaşıldı! İtiraf ettiler: İstanbul'u kana bulayacaklardı#DHKP-C
Çok konuşulan anlaşma Ilıcalının ödeyeceği rakam...Çok konuşulan anlaşma! Ilıcalı'nın ödeyeceği rakam...#Acun Ilıcalı
Seri katil hemşire dehşete düşürmüştü... Cezası belli oldu'Seri katil' hemşire dehşete düşürmüştü... Cezası belli oldu!#Cinayet
117 yaşındaki Muteber Engindeniz: Cumhuriyetin ilanında köyde halay çektik117 yaşındaki Muteber Engindeniz: Cumhuriyetin ilanında köyde halay çektik#Hakkari
Uçan motosiklet satışa çıktı İşte fiyatıUçan motosiklet satışa çıktı! İşte fiyatı#Uçan Motosiklet
Faruk Acar’ın kendisi İYİ Parti’de ama aklı hâlâ AK Parti’deFaruk Acar’ın kendisi İYİ Parti’de ama aklı hâlâ AK Parti’de #Faruk Acar
İspanyada flaş karar... Fahiş kira zammına 9 bin euro cezaİspanya'da flaş karar... Fahiş kira zammına 9 bin euro ceza!#İspanya
KKTC Cumhurbaşkanı Tatara fahri doktora unvanıKKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a fahri doktora unvanı#Ersin Tatar
HABERLERAvrupa Haberleri

‘Misafir işçilerin tarihi ortak bir tarihimizdir’

#KÖLN#Henriette Reker #AVRUPADAN HABERLER
‘Misafir işçilerin tarihi ortak bir tarihimizdir’

Almanya’ya Türk işçi göçünün 60’ıncı yılı Köln Büyükşehir Belediyesi Gürzenich Salonu’nda yapılan etkinlikle kutlandı. Programa Kuzey Ren Vestfalya (NRV) Eyalet Çocuk Aile Mülteci ve Uyum Bakanı Joachim Stamp, Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker, Köln Başkonsolosu Turhan Kaya, Eyalet Uyum Meclisleri Başkanı Tayfun Keltek, siyasiler, birinci kuşak gurbetçilerin çocukları ve çok sayıda Türk ve Alman vatandaşı katıldı.

Haberin Devamı

KÖLN Belediye Başkanı Henriette Reker, “Max Frisch ‘İşçi çağırdık insanlar geldi’ sözüyle Almanya’daki misafir işçilerin tarihini ne güzel anlatıyor” diyerek başladığı sözlerini şöyle sürdürdü: “Sözde misafir işçilerin tarihi bizim tarihimizdir, Almanya’nın tarihidir, Köln’ün tarihidir. Bu, Federal Cumhuriyet’in refahının ve İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yeniden yapılanmasında Köln’de de misafir işcilerle mümkün olduğunun bir başarı öyküsüdür. Değerli konuklar, 60 yıl önce 30 Ekim 1961’de Türkiye ve Federal Almanya Cumhuriyeti sözde işe alım anlaşmasını imzaladı. Yaklaşık 900 bin kadın ve erkek daha sonra Federal Cumhuriyet’te çalışmak üzere Türkiye’yi terk etti. 1970 yılında Köln’de yaşayan 22.000’den fazla Türk, misafir işçilerin en büyük grubunu burada oluşturdu. Örneğin Ford’da Deutz’da çalıştınız. Bugünün perspektifinden bakıldığında, ‘misafir işçi’ terimi tek başına bir küstahlıktır. Max Frisch’in alıntısı bunu ifade eder. Çünkü ne misafir Almanya’ya geldi ne de gelenler öncelikle işçiler değildi. İnsanların çoğu kültürleri ve dinleri, hayalleri ve planları, ayrıca yetenekleri ve korkuları ile geldiler. O zamanlar pek çok kişi (Alman) onların kalıcılığını beklemiyordu. Güvenilir ve giderek daha nitelikli bir iş gücüne sahip olmaktan mutluluk duyan ekonominin talebi üzerine kalıcı oldunuz. 1980’lerde bile önde gelen politikacılar Almanya’yı bir göç ülkesi olarak görmekten uzaktı. Birçoğu göçmenlerin misafir olmaya devam edeceğine inanıyordu. Bazıları ülkelerine geri dönmeyi cazip hale getirmek için cömert teklifler yaptı. Cumhurbaşkanı Christian Wulff’un 2010’da İslam’ın Almanya’ya ait olduğunu söyleyen sözü bugün hâlâ tartışılıyor.”

‘Misafir işçilerin tarihi ortak bir tarihimizdir’
‘TOPLUMUMUZ SİZSİZ DÜŞÜNÜLEMEZ’
“Köln camilerinde ezanla ilgili hararetli tartışmadaki bazı yorumlar (hatta nefret) en azından göçmen bir toplumda hoşgörü ve saygının ne anlama geldiği konusunda hâlâ derin bir belirsizliğe işaret ediyor. Böylece, Almanya’nın en başından itibaren katılımı sağlamak için çok az teklifte bulunduğu ortaya çıktı. Öyle olunca da göçmen nesiller, yuvaları haline gelen bir ülkede (burada) kendilerini yabancı hissettiler. Bu yüzden bugün benim için çok önemli. Almanya ve Köln’de yaşayan herkes için bir bayram günü. Çünkü bugün, Almanya’ya çelişki ile bakan, o günlerde Almanya’ya gelen sizler ve nesliniz bizim bir parçamızsınız. Toplumumuz sizsiz düşünülemez. Aramıza aitsiniz. Ve bu noktada Cumhurbaşkanımız Frank-Walter Steinmeier’in ‘Açık Cami’ gününde söylediği önemli bir cümlesini almak istiyorum: ‘Hak ettiğiniz koltuğa, ortadaki yere oturun ve doldurun içini! Bunu vurguluyorum çünkü bu ülke için yaptıklarınızın farkındayım. Diğerlerinin yanı sıra, ekonomik mucize sırasında Almanların çok iyi bulmadığı işleri kabul edenler Türklerdi. Bununla birçoğunuz yüz binlerce Alman’ın daha iyi ücretli pozisyonlara yükselmesini sağladınız. Bu şunu gösteriyor; Misafir işçilerin tarihi ortak bir tarihimizdir.”
‘Misafir işçilerin tarihi ortak bir tarihimizdir’
Köln Başkonsolosu Turhan Kaya, Kuzey Ren Vestfalya (NRV) Eyalet Çocuk Aile Mülteci ve Uyum Bakanı Joachim Stamp, moderatör Elif Şenel, LAGA Uyum Meclis Başkanı Tayfun Keltek. (soldan sağa)

 ‘ORTAK BAKIŞA İHTİYAÇ VAR’
1961’de bu kadar kültürel çeşitlilik gösteren bir toplumda yer edinmek için vatanını terk etme cesaretini gösteren herkesin yerine kendimizi koymak gerçekten çok önemli. Yeni ve eski vatanları arasındaki kargaşaya nasıl dayanabildiler? Ve yurtlarda, parça başı işlerde, onlara pek ilgi göstermeyen bir toplumda nasıl geçindiniz? Almanya’ya işçi göçü için ortak bir anma kültürü oluşturmamız gerektiğine inanıyorum. Ortak bir bakışa, ortak bir anlayışa, ortak bir gerçeklik fikrine ihtiyacımız var. Bu nedenle, Köln’de planlanan ‘House of the Göçmenlik Cemiyeti’ ile toplumumuzda bu ortak hatırayı kurumsallaştırma ve göçmen işçilerin bakış açısını görünür kılma yolunda ilerlediğimiz için mutluyum. Hoş geldiniz ve Almanya’ya gelme, burada kalma cesaretini gösterdiğiniz için çok teşekkür ederim. Aileleriniz sizinle gurur duyabilir ve Köln Belediye Başkanı olarak bizim bir parçamız olduğunuz için mutluyum.”

‘Misafir işçilerin tarihi ortak bir tarihimizdir’
Köln Başkonsolosu Turhan Kaya

Haberin Devamı

 ‘TARTIŞARAK ÇÖZECEĞİZ’
Çocuk Aile Mülteci ve Uyum Bakanı Joachim Stamp, yapılan oturumda yöneltilen bir soruya verdiği cevapta şunları söyledi: “Bir toplumda göçün olması toplumu canlı tutuyor. Farklı kültürleri olan insanlar var. Bakınız, Köln’de ezan okunmasına verilen müsaade ile birileri de rahatsız oldu. Ama bunları tartışarak beraberce çözeceğiz.”
Hürriyet’e demeç veren Köln Başkonsolosu Turhan Kaya ise şunları söyledi: “Batı Almanya 72 yaşında. Bunun 60 yılı Türklerle geçti. Dolayısıyla ‘Türkler bu ülkenin parçası’ tartışmaları tamamen fuzuli çünkü rakamlar başka şeyler söylüyor. Türkler bu ülkeyle yaşıt nerdeyse bu ülkenin bir parçası, bir motoru. Biz insanlarımızın daha da refaha kavuşması iyi bir eğitim alması için daha da güvende yaşaması daha da bütünleşmesi için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz.”
Köln Beledeyi Başkanı Reker’e teşekkür eden Köln Uyum Meclisi Üyesi Ali Esen de “Uyum, iki dillilik vurgusu ve son günlerin tartışması Köln’de cuma ezanının okunmasının arkasında durması, bizim için çok önemli. Kendisini tebrik ediyorum” diye konuştu. Etkinlikte, Türk Flarmoni orkestra ve korosu, folklor, Kafkas ekipleri programda sahne aldı.

Haberin Devamı

‘Misafir işçilerin tarihi ortak bir tarihimizdir’


Haberle ilgili daha fazlası:
#KÖLN#Henriette Reker#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!

Alec Baldwin katil olmuştu... Polis belgeleri sızdı Trajedide gizem o itiraf ile çözüldü

Alec Baldwin katil olmuştu... Polis belgeleri sızdı! Trajedide gizem o itiraf ile çözüldü

Eliz Sakuçoğlu ile DJ sevgilisi Semih Ergünden aşk pozları

Eliz Sakuçoğlu ile DJ sevgilisi Semih Ergün'den aşk pozları

Kıvanç Tatlıtuğun kız kardeşi gündem oldu

Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi gündem oldu

Tüm çalışanları yakından ilgilendiriyor 3 yıl çalışan tazminat alır.. Bir şartla...

Tüm çalışanları yakından ilgilendiriyor! 3 yıl çalışan tazminat alır.. Bir şartla...

Alec Baldwin görüntü yönetmeni Halyna Hutchinsi öldürmüştü... Savcı ilk defa açıkladı

Alec Baldwin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmüştü... Savcı ilk defa açıkladı!