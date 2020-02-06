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Avrupa
Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
Haber Giriş: 06.02.2020 - 13:10,Son Güncelleme:/

‘Misafir işçilere’ teşekkür anıtına Fürth meclisinden onay

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‘Misafir işçilere’ teşekkür anıtına Fürth meclisinden onay

Almanya’nın, Nürnberg kenti yakınlarındaki Fürth Belediye Meclisi Üyesi SPD’li Ayhan Yeşil ve önümüzdeki seçimlerde meclis üyeliği adaylığı bulunan Uğur Pehlivan’ın ‘Konuk İşçiler Anıtı’ teklifi, belediyede oy birliğiyle kabul edildi. ‘Teşekkür’ anıtının Fürth’ün merkezinde bir yere kurulması kararlaştırıldı.

ANIT teklifinde, “Eski ‘misafir işçiler’, aileleri ve torunları, Fürth şehir toplumunun ayrılmaz bir parçası olmuştur. Ludwig Erhard’ın doğum yeri olan yonca yaprağı kentimizde, o zaman ve şimdi Fürth ekonomik mucizesine önemli bir katkı sağladılar. Şehrimizi kültürel çeşitliliğiyle son derece zenginleştirdiler” denildi. 50 sandalyeli Fürth Belediye Meclisi’nde 26 SPD, 12 CSU, 6 Yeşiller, 1 Sol parti, 2 Serbest Seçmenler, 1 FDP, 1 Cumhuriyetçiler ve 1 bağımsız meclis üyesi olduğunu belirten Ayhan Yeşil, anıt teklifinin oy birliğiyle geçmesinin sevindirici olduğunu söyledi. Anıtın şekli ve yeri ise daha sonra belirlenecek.

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