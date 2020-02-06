‘Misafir işçilere’ teşekkür anıtına Fürth meclisinden onay

ANIT teklifinde, “Eski ‘misafir işçiler’, aileleri ve torunları, Fürth şehir toplumunun ayrılmaz bir parçası olmuştur. Ludwig Erhard’ın doğum yeri olan yonca yaprağı kentimizde, o zaman ve şimdi Fürth ekonomik mucizesine önemli bir katkı sağladılar. Şehrimizi kültürel çeşitliliğiyle son derece zenginleştirdiler” denildi. 50 sandalyeli Fürth Belediye Meclisi’nde 26 SPD, 12 CSU, 6 Yeşiller, 1 Sol parti, 2 Serbest Seçmenler, 1 FDP, 1 Cumhuriyetçiler ve 1 bağımsız meclis üyesi olduğunu belirten Ayhan Yeşil, anıt teklifinin oy birliğiyle geçmesinin sevindirici olduğunu söyledi. Anıtın şekli ve yeri ise daha sonra belirlenecek.



