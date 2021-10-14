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‘Misafir İşçi’ şarkısı ders kitabında: ‘Büyükbaba bu senin içindi’

#Eko Fresh#60 Gastarbeiter Bars#Ekrem Bora
‘Misafir İşçi’ şarkısı ders kitabında: ‘Büyükbaba bu senin içindi’

Almanya’da ‘Eko Fresh’ adıyla tanınan ünlü Rap ve Hip-Hop sanatçısı Ekrem Bora’nın ‘Gastarbeiter’ (Misafir İşçi) şarkısı ders kitaplarına girdi.

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‘Misafir İşçi’ şarkısı ders kitabında: ‘Büyükbaba bu senin içindi’
2012 yılında yayımladığı ve sosyal medya kanallarında milyonlarca kez izlenen şarkısının Köln’de tarih dersi kitaplarında yer almasını “Büyükbaba bu senin içindi” sözleriyle duyuran 38 yaşındaki ünlü sanatçı, kalp ve dua logolarıyla duygularını dile getirdi. Sosyal medya hesaplarından Türkiye kökenli işçilerin Almanya’ya geliş öykülerini oldukça çarpıcı bir dille anlatan şarkısının ders kitaplarında yer almasından büyük sevinç duyduğunu belirten Eko Fresh, Türkiye’den iş göçünün 60’ıncı yılı anısına yeni düzenlemeler yapacağını duyurdu.
‘Misafir İşçi’ şarkısı ders kitabında: ‘Büyükbaba bu senin içindi’
BİR ALBÜM DAHA ÇIKARACAK
Sanatçı, ‘60 Gastarbeiter Bars’ adıyla çok yakında yeni bir albüm daha çıkaracağını belirtti. Almanya doğumlu Eko Fresh’in Türkçe sözlerle destekli ‘Gastarbeiter’ şarkısı “Benim dedem Sivas’tan Lemgo’ya 7 çocukla geldi” sözleriyle başlıyor.

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#Eko Fresh#60 Gastarbeiter Bars#Ekrem Bora

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