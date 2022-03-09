Misafir Bavul 1 Nisan’da sahnede

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Kunstfabrik, aynı zamanda Ayvalık Sanat Fabrikası’nın kurucuları arasında yer alan Ankara Devlet Tiyatrosu eski oyuncusu Yavuz İmsel’in girişimiyle kurulmuştu. Geçen yıl Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz’i ziyaret ederek yeni kurulan Kunstfabrik’i tanıtan İmsel, burada göçün 60’ıncı yılına yönelik yapacakları çalışmaları da anlatmıştı. Kunstfabrik’in ilk sahneleyeceği oyun ise ‘Der Gastkoffer’ (Misafir Bavul) adlı oyun olacak. Burcu Fırat Uygur’un yazdığı, yönetmenliğini Yavuz İmsel ve Burcu Fırat Uygur’un üstlendiği oyunda, 60 yıl önce Almanya’ya işçi olarak gelen Türklerin yaşadıkları zorluklar anlatılıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında oyun bir aylık provayla gerçekleşecek. Oyun, 1 Nisan 2022 tarihinde saat 19.00’da Nürnberg Gemeinschafthaus–Langwasser’de seyirciyle buluşacak. Oyunun prömiyeriyle birlikte aynı zamanda Nürnberg’deki Sanat Fabrikası’nın kuruluş kutlaması yapılacak.

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Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz (solda), Yavuz İmsel (sağda)