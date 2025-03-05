Mirası öyle bir paylaştırdılar ki!

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Karlum’da yaşayan Hinrich Frerichs, 2021 yılında vefat etmeden önce hazırladığı vasiyetinde, kasabaya 1.2 milyon Euro değerinde bir miras bıraktı. Bu miras, dört daire ve çeşitli şirketlerdeki hisselerden oluşuyor. Mirasın yıllık getirisi ise yaklaşık 30 bin Euro. Karlum Belediye Başkanı Werner Richardsen, bu parayı kasaba sakinlerinin ihtiyaçları doğrultusunda kullanmak için bir vakıf kurduklarını açıkladı. Vakıf, 2024 yılında aldığı bir kararla, Karlum’da yaşayan 18 yaşına kadar olan her çocuk ve gence 300 Euro hediye etti. Richardsen, “Yıl sonuna kadar 34 çocuğa bu ödemeyi yaptık. Şimdi bunun her yıl tekrarlanıp tekrarlanmayacağını tartışıyoruz. Ben bu konuda oldukça iyimserim” dedi.

ÇEŞİTLİ PROJELER VAR

Ayrıca, kasaba sakinlerinin ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli projeler hayata geçiriliyor. Örneğin, Niebüll’deki hastane ve huzurevine bağışlar yapıldı. Yaşlı ve hasta insanlara destek sağlayan bir dernek de vakıf tarafından destekleniyor. Richardsen, “Ayrıca, gönüllüler tarafından kullanılan bir halk otobüsünü de destekliyoruz. Bu otobüs, çocukları ve yaşlıları evlerinden alıyor” dedi.

Vakıf, önümüzdeki dönemde yaşlılar için kahvaltı organizasyonları, yaz gezileri, üstü kapalı oturma bankları ve 1.2 kilometrelik bir yürüyüş yolunun iyileştirilmesi gibi projeler üzerinde çalışıyor. Richardsen, “Bu yola herkes ‘Emekliler Yolu’ diyor ama her yaştan insan burayı yürüyüş için kullanıyor” dedi. Ayrıca, çocuklarıyla birlikte yüzme kursuna katılan ailelerin masraflarının da vakıf tarafından karşılanabileceği belirtildi.