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Minisine bile 1 milyon kişi gitti

#Almanya#Oktoberfest#Avrupadan Haberler
Minisine bile 1 milyon kişi gitti

Pandemi nedeniyle ikinci kez iptal edilen Münih’teki ‘Oktoberfest’in yerine yedek olarak gerçekleşen ‘mini festivale’ 1 milyon kişinin katıldığı açıklandı.

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PAZAR günü sona eren 16 günlük halk şenliği hakkında bilgi veren festival sözcüsü Gregor Lemke, 51 restoran ve bira bahçesi sahibi girişimcinin kendi lokallerinde destek vermesiyle gerçekleşen yedek festivalde, yaklaşık 1 milyon ziyaretçinin 800 bin litre bira tükettiğini söyledi. 1810 yılından beri gerçekleşen geleneksel halk şenliğini kaderine terk edemeyeceklerini vurgulayan Lemke, şenliğe daha çok gençlerin rağbet ettiği belirterek, gelecek yıl için henüz bir planlamanın olmadığını, Oktoberfest için yedek olarak tekrar katılmayı düşündüklerini söyledi. Salgına rağmen yoğun katılım olması ve oldukça olumlu bir atmosfer yaşanmasının kendilerini memnun ettiğini ifade eden Lemke, seneye daha çok yabancı misafir beklediklerini kaydetti. Münih kent yönetiminden verilen bilgiye göre 2019’da festivali 6 milyon 310 bin kişi ziyaret etti. Bir önceki yıla göre bira tüketiminin azaldığı festivalde yiyeceklere ilgi vardı. 2018’de 7.7 milyon litre bira tüketilirken, 2019’da 7.3 milyon litrede kaldı.

Minisine bile 1 milyon kişi gitti

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Minisine bile 1 milyon kişi gitti

Minisine bile 1 milyon kişi gitti

Minisine bile 1 milyon kişi gitti

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#Almanya#Oktoberfest#Avrupadan Haberler