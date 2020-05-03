Minik Liya hayata tutunabilmek için kök hücre bekliyor

KÜÇÜK Liya, Ulusal Sağlık Servisi’ne (NHS) bağlı ve Türkiye dahil dünyanın her yerinden hasta kabul eden Avrupa’nın en geniş kapsamlı Great Ormond Street Çocuk Hastanesi’nde 20 gündür kontrol altında tutuluyor. Hatice -Ufuk Gümüşöz çifti, tek çocukları Liya’nın 2 ay önce yürüyüşünde değişiklik fark etti. Gümüşöz çifti, Liya’yı zaman geçirmeden aile doktoruna götürdü. Burada yapılan kontrollerde hiçbir şeyden şüphelenilmedi. Küçük kız, eve geri gönderildi.

YÜKSEK RİSK TAŞIYOR

5 Nisan günü uykusundan ağlayarak uyanan Liya, ayaklarının üzerine basamadı. West Middlesex Üniversite Hastanesi’ndeki acil servise götürülen ve ateşi yükselen Liya’ya Covid-19 testi yapıldı. Test sonucu negatif çıkan Liya’nın 5-6 saat sonra hâlâ ayakları üzerine basmayınca yapılan kontrollerde leğen kemiği içinde kitle olduğu teşhis edildi. 12 Nisan günü, Great Ormond Street Hastanesi’ne sevk edilen Liya’ya, Akut Miyeloid Lösemi teşhisi konuldu. Kemoterapi tedavisine başlanan ve yüksek risk taşıdığı bildirilen küçük kıza, doktorlar kök hücre nakli yapılması gerektiğini söyledi. Gümüşöz çifti, kök hücre bağışı kampanyası başlattı. Gümüşöz ailesi Hürriyet’e yaptıkları açıklamada, vatandaşlarımızdan destek olmalarını istedi. Baba Ufuk Gümüşöz, “Kızım hemen kemoterapi (KT) almaya başladı ama durumu yüksek risk taşıdığı için kök hücre nakli gerekiyor. Hepimiz çaresiz, ne yapacağımızı bilemez bir haldeyiz” ifadelerini kullandı.

AVRUPA VE TÜRKİYE’DEN BAĞIŞ YAPILABİLECEK

Uygun donörün bulunmaması halinde Liya’nın hayatını kaybetmesine sayılı günler kaldığını belirten talihsiz baba, Avrupa ve Türkiye’de yaşayan vatandaşlarımızdan destek olmalarını istedi. Başta İngiltere olmak üzere Avrupa’nın herhangi bir ülkesinde yaşayan Türkiye kökenli vatandaşlar DKMS’e ücretsiz kayıt olarak, Liya ve onun gibi nakil bekleyen hastalar için bir umut olabilecek. Bunun için www.dkms.org.uk/en/register-now adresini ziyaret edip ücretsiz kayıt olduktan sonra adresinize gönderilecek hücre örnek kitini talimatlara uyarak tamamlayıp, ücretsiz olarak postaya vermeniz yeterli olacak. Zarfın üzerine ‘Drive Code: LYA001’ yazılması halinde ise işlemlem hızlı bir şekilde Liya’nın hesabına aktarılacak. Türkiye’de yaşayan vatandaşların ise Kızılay’a giderek, kök hücre bağışçısı olmalarını istediklerini söylemeleri yeterli olacak.