Minik kızını taciz eden iğrenç babaya 12 yıl hapis

SAVCI, mesleği aşçı olan 43 yaşındaki sapık babanın eşinin evde olmadığı sırada küçük kıza cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etmişti. Yaptığı iğrençlikleri de kaydettiğini mahkemede mütealasını okurken belirten savcı, sapık babanın iğrenç görüntüleri pedofillerin kullandığı internet sayfasında paylaştığını da iddia etmişti. Mahkeme de savcının iddialarını doğru kabul etti ve sanığa 12 yıl hapis cezası verdi.