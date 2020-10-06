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Haber Giriş: 06.10.2020 - 16:02 | Son Güncelleme:

Minik kızını taciz eden iğrenç babaya 12 yıl hapis

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Minik kızını taciz eden iğrenç babaya 12 yıl hapis
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Köln Eyalet Ceza Mahkemesi, 2017 doğumlu minik kızına cinsel saldırıda bulunan ve bunu da kaydederek görüntülerini pedofililere dağıtan iğrenç babanın cezasını kesti: 12 yıl hapis.

SAVCI, mesleği aşçı olan 43 yaşındaki sapık babanın eşinin evde olmadığı sırada küçük kıza cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etmişti. Yaptığı iğrençlikleri de kaydettiğini mahkemede mütealasını okurken belirten savcı, sapık babanın iğrenç görüntüleri pedofillerin kullandığı internet sayfasında paylaştığını da iddia etmişti. Mahkeme de savcının iddialarını doğru kabul etti ve sanığa 12 yıl hapis cezası verdi.

 

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