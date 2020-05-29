Minik Greta’yı eğitmeni mi boğdu

ÜÇ yaşındaki Greta adındaki küçük kızı uykuda boğmakla suçlanan 25 yaşındaki Sandra M. adlı eğitmenin daha önce de çocuklara benzer yöntemle şiddet uyguladığı ve öldürmeye kalktığı da ortaya çıktı. Küçük çocuğun katil zanlısı olarak tutuklanan Sandra M. cezaevine konarken, sorgusunda susma hakkını kullandı. Greta’nın ölümüyle ilgili soruşturmayı savcılıkla birlikte yürüten Mönchengladbach Polisi Sandra M.’nin başka olaylarının daha olduğunu belirledi. Polis, şüphelinin 2017 yılından beri çalıştığı Kempen, Tönisvorst ve Krefeld kentlerindeki yuvalarda üç çocuğu da boğmak istediğini saptadı. Gladbach Polis sözcüsü konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Büyük şok yaşadık” dedi. Eğitmenin şiddet kullandığı tahmin edilen iki yaşındaki küçük bir çocuğun bezinin değiştirildiği odada nefes almakta zorladığı ve son anda yapılan müdahaleyle boğulmaktan kurtulduğu soruşturmada ortaya çıktı. Ancak Sandra M.’ye üç olayla ilgili soruşturmanın açılmadığı açıklandı.

MORLUKLAR VE YARALAR VARDI

Kovid-19 salgını nedeniyle bir süre yuvaya gönderilmeyen üç yaşındaki Greta, daha sonra yuvaya başladı. Viersen kentindeki yuvada Sandra M.’nin grubunda tek çocuk olarak bakımı yapılan Greta, 21 Nisan’da nefessiz kaldığı gerekçesiyle hastaneye kaldırılmıştı. 4 Mayıs’ta ise beyin ölümü gerçekleşmişti. Adli tıp uzmanları küçük çocuğun dışarıdan yapılan bir müdahale sonucu boğulduğunu tespit etti. Çocuğun saldırıya uğradığı sırada yanında ise sadece Sandra M. bulunuyordu. Hastanede ilk müdahaleyi yapan doktorlar da küçük kızın yüzünde şiddet kullanma sonucu oluşan morluklar ve yaralar belirlemişti. 29 Nisan’da polise intikal eden olayla ilgili soruşturma yürüten polis ve savcılık Sandra M.’den şüphelenmiş ve nöbetçi makemeye çıkarılan eğitmen tutuklanmıştı.