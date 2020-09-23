‘Minik eller’in eserleri dijital ortamda sergileniyor

TÜRKİYE’de gıda sektörünün öncü markası Pınar, çocukların gelişimine katkı sağlamak ve geleceğin sanatçılarını teşvik etmek amacıyla düzenlediği Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’nı bu yıl dijital dünyaya taşıdı. Türkiye’nin yedi bölgesi, Almanya, Özel Eğitim Uygulama Okulları ile sosyal medya kategorilerinden 5 bin 461 resmin katıldığı 39. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’nda seçilen 30 resim ile jüri tarafından sergilenmeye değer görülen 73 resim Pınar Çocuk Resim Yarışması Sanal Sergisi’nde sanatseverlerle buluşuyor. Sanal sergiyi ziyaret etmek isteyenler sergiye www.pinar.com.tr linkinden ulaşabilecek. Sanal sergiye katılan ziyaretçiler minik ressamların eserlerini incelerken resimlerin hikayelerini de görerek çocukların hayallerine ortak olacaklar.

Pınar Süt Mamülleri Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı

EN UZUN SOLUKLU YARIŞMA

“Kurulduğumuz günden bu yana hem sağlıklı ürünlerimiz hem de sosyal sorumluluk projelerimizle gelecek nesillerin gelişimine katkı sağlıyoruz” diyen Pınar Süt Mamülleri Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı, “Çocukların özgüven ve sezgileri ile sanatsal yönlerinin gelişimine katkı sağlayan resim sanatının gücüne ve etkisine inanıyoruz. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması ile ülkemizin en uzun soluklu resim yarışmasına imza atarak, yarışmamıza katılan çocuklarımızın hayallerine ortak olmak, düşünce, duygu ve beklentilerini özgürce ifade ettiklerini görmek bizleri de heyecanlandırıyor. Çocuklarımızın yeteneklerini her zaman desteklemeye devam edeceğiz. Her yıl Türkiye’nin çeşitli illerinde gerçekleştirdiğimiz sergimizi bu yıla özel hayata geçirdiğimiz sanal sergi ile daha çok çocukla paylaşmayı hedefliyor; sanatın dijital dünyayla birleşmesine katkı sağlıyoruz” dedi.

Prof. Mümtaz Sağlam

ÜÇ ÖĞRENCİYE EĞİTİM BURSU

39. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’nın jüri değerlendirmeleri sonucunda Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı’ndan bir yıllık eğitim bursu kazanan öğrenciler de belli oldu. Gaziantep Kılıçarslan Ortaokulu’ndan Melisa Yaşar, İstanbul Ali Haydar Günver İlkokulu’ndan Güney Önal ve Bingöl İmkb Yayla Yatılı İlköğretim Bölge Okulu’ndan Ali Olgun 39. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması 1 yıllık eğitim bursunun sahibi oldu.

Güney Ünal (9) / İstanbul

Ali Ongun (13) / Bingöl