Minijob’da çalışanların aylıkları kesilmeyecek

BU haftaki yazımızda, 11.12.2020 tarihli ve 2020/51 sayılı SGK Genelgesi’nde aylık bağlandıktan sonra kısa süreli çalışması kanun değişikliği sonrasında da devam edenlere ilişkin bir düzenleme de yer aldı. Buna göre, söz konusu kanunun yürürlüğe girdiği 26.6.2020 tarihinden önce aylık bağlananlardan, aylık bağlandıktan sonra kısa süreli çalışmanın bulunduğu ve bu tarihten sonra da devam ettiği tespit edilenlerin aylıkları ödenmeye devam edilecek. Ancak, kısa süreli çalışmanın başladığı tarihi takip eden ödeme dönemi ile 26.6.2020 tarihini takip eden ödeme dönemi arasında yersiz olarak ödenmiş olan aylıkların 5510 sayılı Kanunun 96’ncı maddesine göre tahsil edileceğine işaret edilen genelgede, konunun daha iyi anlaşılması amacıyla şu örneklere yer verildi:

Örnek 1:

13.8.2016 tarihli aylık talebine istinaden 1.9.2016 tarihinden geçerli olmak üzere kanunun 4/1-(a) bendi kapsamında yaşlılık aylığı bağlanan sigortalı (F)’nin, 9.11.2017 tarihinden itibaren Almanya’da başlayan kısa süreli çalışmasının tespit tarihi itibariyle de devam ettiği görülmüştür. Bu durumda sigortalı (F)’nin aylıklarının ödenmesine devam edilecektir. Ancak, Almanya’da kısa süreli çalışmanın başladığı 9.11.2017 tarihini takip eden ödeme dönemi olan 26.11.2017 ile 26.6.2020 tarihleri arasında ödenmiş olan aylıklar 5510 sayılı kanunun 96’ncı maddesi kapsamında tahsil edilecektir.

Örnek 2:

9.5.2017 tarihli aylık talebine istinaden 1.6.2017 tarihinden geçerli olmak üzere kanunun 4/1-(b) bendi kapsamında yaşlılık aylığı bağlanan sigortalı (N)’nin, 3.5.2018-15.10.2021 tarihleri arasında Almanya’da kısa süreli çalışmasının bulunduğu 29.12.2021 tarihinde tespit edilmiştir. Sigortalı (N)’nin aylıklarının ödenmesine devam edilecektir. Ancak, Almanya’da kısa süreli çalışmanın başladığı 3.5.2018 tarihini takip eden ödeme dönemi olan 27.5.2018 ile 27.6.2020 tarihleri arasında ödenmiş olan aylıklar 5510 sayılı kanunun 96’ncı maddesi kapsamında tahsil edilecektir.

AYLIĞI İPTAL EDİLENLERDEN BAŞVURU ŞARTI ARANACAK

Kısa süreli çalışmaya tabi eşlerde çalışmaya imkân tanıyan 7247 sayılı ‘Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun’ yürürlüğe girdiği 26.6.2020 tarihinden önce kısa süreli çalışması bulunması nedeniyle aylıkları iptal edilenlerin durumu ne olacak? 2020/51 sayılı SGK Genelge’nin 4.1. sayılı bölümünde, aylık başlangıç tarihi itibariyle kısa süreli çalışması bulunması nedeniyle kanun değişikliği öncesi aylıkları iptal edilenlere ilişkin uygulamalara yer verilmiş:

BAŞVURU ŞARTI ARANACAK

“3201 sayılı kanuna göre borçlandığı hizmetler esas alınarak aylık bağlananlardan, aylık başlangıç tarihi itibariyle yurt dışında kısa süreli çalışmasının bulunduğu ve tespit tarihi itibariyle de bu çalışmanın devam ettiği 26.6.2020 tarihinden önce tespit edilerek aylıkları iptal edilenlere yeniden aylık bağlanabilmesi için yazılı başvuru şartı aranacaktır. Başvuru tarihi itibariyle aylık bağlanması için aranan şartların yerine gelmiş olması halinde başvurularını takip eden aybaşından itibaren yeniden aylık bağlanacaktır.

Diğer bir ifadeyle, tespit tarihi itibariyle devam eden kısa süreli çalışmanın aylık başvurusunun yapıldığı tarihten önce sona ermiş olması, bağlanacak aylığın başlangıç tarihini değiştirmeyecektir.”

Örnek 1:

1.9.2016 tarihinden geçerli olmak üzere 5510 sayılı kanunun 4/1-(a) bendi kapsamında yaşlılık aylığı bağlanan sigortalı (Z)’nin, Almanya sigorta kurumundan temin edilen hizmet belgesinde aylık başlangıç tarihi itibariyle kısa süreli çalışmasının bulunduğu ve tespit tarihi olan 2.7.2019 tarihi itibariyle de bu çalışmanın devam ettiği anlaşılmıştır. Sigortalı (Z)’nin aylığı, aylık başlangıç tarihi itibariyle kesin dönüş şartını yerine getirmemiş olması nedeniyle başlangıç tarihi itibariyle 4.7.2019 tarihinde iptal edilerek yersiz ödenen aylıklar tahsil edilmiştir. Sigortalı (Z)’nin 16.10.2020 tarihinde yeniden talepte bulunduğu ve ibraz ettiği güncel tarihli hizmet belgesinde halen kısa süreli çalışmasının devam ettiği görülmüştür. Kanun değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarih dikkate alınmaksızın sigortalı (Z)’nin aylığı, 16.10.2020 tarihini takip eden aybaşı olan 1.11.2020 tarihi itibariyle yeniden bağlanacaktır.

Örnek 2:

Örnek 1’deki sigortalı (Z)’nin kısa süreli çalışmasının 31.7.2020 tarihinde sona erdiğini varsaydığımızda, bu çalışmanın aylık başvurusunun yapıldığı 16.10.2020 tarihinden önce sona ermiş olması sigortalı (Z)’ye bağlanacak aylığın başlangıç tarihini değiştirmeyecektir.

DEVAM EDECEK: Kısa süreli işlerde çalıştığı için aylık bağlanma talebi reddedilenlerin durumu ne olacak?

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EV KADINLIĞI SÜRESİ BAŞLANGIÇ SAYILIR MI?

Hüseyin Kuzubaş – Almanya

EŞİNİZİN 1994 yılında yaklaşık 4 ay süreyle Almanya’da yaşadığını, ancak çalışmadığını, Türkiye’ye döndüğü 2000 yılından itibaren SGK’ya tabi bir iş yerinde çalışmaya başladığını belirterek, “Eşimin Almanya’da geçen süresini belgeleyip yurt dışı borçlanmasını yaptığımızda, Türkiye’de sigorta başlangıcı olarak sayılır mı” diye soru yöneltmişsiniz.

Eşinizin Almanya’da ikamet ettiği süreyi ev kadınlığı süresi olarak 3201 sayılı kanun kapsamında SGK’ya borçlanabilir. Ancak sosyal güvenlik mevzuatı uyarınca, eşinizin Almanya’da boşta geçen, yani ev kadını olarak geçen süresi, Türkiye’ye sigorta başlangıcı olarak dikkate alınmaz.

BU SÜRE FARKLI DEĞERLENDİRİLİR

Yapılan son yasal düzenlemelere göre, borçlanılan ev kadınlığı süresi, paranın yatırıldığı tarihten itibaren geriye dönük dikkate alındığını da hatırlatmak isteriz.

Diğer bir ifadeyle, eşiniz Nisan 1994’ten itibaren dört ay süreyle Almanya’da ikamet ettiği süreyi borçlanmak istediği takdirde, 1.4.1994 ile 1.7.1994 tarihleri arasında geçen dört aylık süresi, borcun yatırıldığı örneğin 1.5.2021 tarihinden itibaren geriye dönük olarak, yani 1.1.2021 ile 30.04.2021 tarihleri arasında geçen sigortalı süre olarak hizmet cetveline işlenecektir. Dolaysıyla eşinizin yurt dışında geçen ev kadınlığı süresini SGK’ya borçlanması, Türkiye’de sigorta başlangıcı olarak size bir avantaj sağlamayacaktır.