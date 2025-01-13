Minareye, ezana, başörtüsüne yasak istedi

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YABANCI ve İslam karşıtı parti AfD’nin Saksonya’nın Riesa kentinde seçim programını belirlediği kurultayda ileriye yönelik hedefleriyle ilgili bir konuşma yapan Alice Weidel, Almanya’nın her alanda daha bağımsız bir hale gelmesi için gereken adımları atmaya kararlı olduklarını vurguladı. AfD’nin şu anda Almanya’da ‘ikinci güçlü parti’ olduğunu hatırlatan Weidel, ülkeye düzensiz göçü engelleyecek ve sığınmacı sayısını azaltacak tek parti olduklarını söyledi. Başvuruları kabul edilmeyen ve haklarında sınır dışı kararı bulunan yüz binlerce yabancının hâlâ Almanya’da yaşamaya devam ettiklerini ifade eden Weidel, “Biz buna kesinlikle göz yummayacağız” dedi.
‘NÜKLEERE DÖNECEĞİZ’
Weidel, Almanya’da enerji tüketiminin yüzde 60’ı rüzgâr ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerjiden sağlandığı halde çok geniş yer kapladıkları ve doğaya zarar verdikleri gerekçesiyle rüzgâr türbinlerini söküp atacaklarını da söyledi. Angela Merkel hükümeti döneminde alınan kararlar ışığında, sonradan dağılan SPD, Yeşiller ve FDP’den oluşan koalisyon hükümetinin ülkede faaliyetteki son 3 nükleer santralı kapatmasını eleştiren Alice Weidel, iktidara gelmeleri halinde yeniden nükleer enerjiye ağırlık vereceklerini söyledi.
ALMANYA’DA MİNARE YASAĞI
AfD’nin seçim programında “Minare inşa edilmesi ve ezan okunması yasaklanmalı. Başta okullar olmak üzere kamuya açık yerlerde başörtüsü takmak yasaklanmalı” denildi. Böylece Almanya’da yıllar önce başlatılan ve daha sonraki yıllarda İsviçre’de ve Hollanda’da da Müslümanların karşısına çıkan ‘minare ve ezan yasağı’ yeniden gündeme taşındı. Ayrıca ebeveynlerden biri Alman vatandaşı olanların Almanya’da dünyaya gelen çocuklarına ve diğer göçmen kökenlilerin çocuklarına Alman vatandaşlığı verilmesi yolunun kapatılması da AfD’nin seçim programında yer aldı.