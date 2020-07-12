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Hürriyet
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Avrupa
İskender Güngör, BRÜHL (DHA)
Haber Giriş: 12.07.2020 - 12:04,Son Güncelleme:

Minarenin alemini takarken fenalaştı

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Minarenin alemini takarken fenalaştı
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Almanya’nın Köln kentinde inşaat halindeki caminin yapımı sırasında çatı katında fenalaşan Alman işçi hastaneye kaldırıldı.

ALMANYA’nın Köln kentindeki Brühl kasabasında yapımı süren caminin çatısında çalışan Alman işçi aniden fenalaştı. Ankara’dan getirilen alemin minareye yerleştirildiği sırada fenalaşan işçiye ilk müdahale cami inşaatındaki diğer işçilerden geldi. Baygınlık geçiren işçi itfaiyenin yardımıyla aşağıya indirilerek, tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Hastaneden verilen bilgiye göre, işçinin aşırı yorgunluktan bayılmış olabileceği ifade edildi. Öte yandan, 5 dönüm arsa üzerine yapılan cami külliyesinin önümüzdeki yıl hizmete açılacağı belirtildi.

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