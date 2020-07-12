Minarenin alemini takarken fenalaştı

ALMANYA’nın Köln kentindeki Brühl kasabasında yapımı süren caminin çatısında çalışan Alman işçi aniden fenalaştı. Ankara’dan getirilen alemin minareye yerleştirildiği sırada fenalaşan işçiye ilk müdahale cami inşaatındaki diğer işçilerden geldi. Baygınlık geçiren işçi itfaiyenin yardımıyla aşağıya indirilerek, tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Hastaneden verilen bilgiye göre, işçinin aşırı yorgunluktan bayılmış olabileceği ifade edildi. Öte yandan, 5 dönüm arsa üzerine yapılan cami külliyesinin önümüzdeki yıl hizmete açılacağı belirtildi.