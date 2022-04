Mina Derneği, ‘Külkedisi’ni sahneliyor

Haberin Devamı

Mina Tiyatro grubu, tiyatro pedagogu Hülya Karcı’nın yönetiminde bu kez Grimm kardeşlerin tanınmış ‘Külkedisi Sindirella’ masalını sahneleyecek. Salgın nedeniyle çalışmalarına ara veren Mina Tiyatro Grubu, pandemi öncesinde son olarak ‘Mucizevi Bal’ adlı oyunu sahnelemişti. Yeni oyunun provalarını büyük bir heyecan içinde hazırlayan tiyatro ekibi, son güne kadar provalara devam edecek. Tiyatro oyununa dernek üyelerinin yanı sıra ebeveynler ve çocukları da büyük bir destek veriyor. Mina Tiyatro Grubu, geçen yıllarda gösterdiği devamlılık ve sahnelemelerde kullandığı farklı metotlardan dolayı ‘Alman Alternatif Tıpçılar’ tarafından ödüle layık görülmüştü. Yeni oyunları hakkında bilgi veren tiyatro pedagogu Hülya Karcı, şunları söyledi:

‘ÖDÜL BİZİ CESARETLENDİRDİ’

“Sindirella, 2015’ten beri sahneye koyduğumuz altıncı oyunumuz. Aldığımız Alman Alternatif Tıpçılar ödülü her şeyden önce yaptığımız işlere verilen değerden dolayı bizi daha çok cesaretlendirdi. Bu şevkle ‘Sindirella’ oyunumuzu diğer oyunlarımızdan bir parça daha farklı sahneye koymaya çalıştık. Bu kez yetenekli müzisyen, koreograf ve oyuncu Gizem Akman ile elimiz, ayağımız, yetenekli müzisyen kardeşimiz Abdurrahman Gügerçin’in katkısıyla müzikal tiyatro görecek seyirciler. Katılımcılarımızın sahne performansı, oyunculuk ve doğaçlama yeteneklerinin her zamanki gibi seyirciyi kucaklayacağını düşünüyorum. Ben onlardan daha heyecanlıyım. Her anlamda görmeye değer müzikal bir seyirlik oyun seyircileri bekliyor.” Oyunun prömiyeri 24 Nisan’da Bismarckstr. 20, 13585 Berlin adresindeki Joshua Gemeinde e.V. derneğinin salonunda sahnelenecek.

