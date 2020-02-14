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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 14.02.2020 - 13:36,Son Güncelleme:/

Milyonluk servetini AfD’ye miras bıraktı

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Milyonluk servetini AfD’ye miras bıraktı

Almanya’nın Aşağı Saksonya Eyaleti sınırları içinde kalan Gönner’de ölen bir mühendis, her şeyini yabancı ve İslam karşıtı parti AfD’ye bıraktı. AfD yönetimi, Federal Meclis başkanlık divanına partiye kalan miras hakkında bilgi verdi.

MÜHENDİS, büyük çoğunluğu altın ve gayrimenkul olan mirasını bırakacak kimsesi olmadığı için aşırı sağcı partiyi tercih ettiği belirtildi. 2018’de ölen mühendisin o dönemki servetinin yaklaşık 7 milyon Euro olduğu, ancak Almanya’da artan emlak fiyatları ve dünyada son iki yılda altının da değer kazanması nedeniyle kalan mirasın şimdiki parayla 7 milyon Euro’dan daha fazla olduğu tahmin ediliyor. AfD, uzun süren tartışmalardan sonra mirası almayı kabul etti. Kuruluşundan beri AfD’nin kasasına ilk kez bu kadar yüklü miktarda para girdiği belirtiliyor.

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