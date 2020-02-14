Milyonluk servetini AfD’ye miras bıraktı

MÜHENDİS, büyük çoğunluğu altın ve gayrimenkul olan mirasını bırakacak kimsesi olmadığı için aşırı sağcı partiyi tercih ettiği belirtildi. 2018’de ölen mühendisin o dönemki servetinin yaklaşık 7 milyon Euro olduğu, ancak Almanya’da artan emlak fiyatları ve dünyada son iki yılda altının da değer kazanması nedeniyle kalan mirasın şimdiki parayla 7 milyon Euro’dan daha fazla olduğu tahmin ediliyor. AfD, uzun süren tartışmalardan sonra mirası almayı kabul etti. Kuruluşundan beri AfD’nin kasasına ilk kez bu kadar yüklü miktarda para girdiği belirtiliyor.