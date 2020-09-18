Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor... Meclis gece yarısı onayladı...

KORONA krizi nedeniyle işletmeler bir süre kapalı kaldı, ciroları da düştü. Bu nedenle yerel yönetimlerin önemli bir gelir kalemini oluşturan işletme vergisi daha düşük oranda toplandı. Federal bütçeden yerel yönetimlere bu yıl için 6.1 milyar euro yardım yapılmasını öngören tasarı Meclis’ten geçti. Federal hükümet, yerel yönetimlerin sorumluluğunda bulunan sosyal yardım alan ailelerin yakıt ve barınma maliyetinin bir bölümünü de üstlenecek.

OTOMOBİL VERGİSİ: Lüks ve güçlü motorlu otomobillerin yılık vergisini artıran yasa tasarısı da kabul edildi. Tasarıyla sürücülerin daha az benzin ve mazot tüketen otomobillere yönelmesi amaçlanıyor. Havayı kirleten otomobillerden 2021 yılından itibaren daha yüksek vergi alınacak. Binalara elektrikli otomobiller için şarj istasyonlarının kurulmasını teşvik eden tasarı da kabul edildi.

İFLASLARI ÖNLEME YAYASI: Korona krizi nedeniyle zor günler geçiren işletmelere destek olmayı öngören yasa tasarısı da onaylandı. Tasarıyla, zor durumda bulunan şirketleri iflasa zorlayan bazı maddelerinin yürürlükteki yasadan çıkarılması ve iflas başvurularının önüne geçilmesi planlanıyor. Şirketlere zaman tanınarak devlet desteği almalarına fırsat veriliyor.