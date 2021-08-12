Milyonlar izliyor: Tekerlekli sandalyeli doktor!

GERÇEK yaşamda da geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkûm olan 41 yaşındaki Tan Çağlar, çocuk yaşlarda basketbola başladı. Uzun süre doğup yaşadığı Hildesheim kentinin basketbol takımında oynayan Çağlar, 25 yaşında doğumdan kaynaklanan ‘Spina bifida’ adlı omurilik rahatsızlığı nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkûm oldu. Kısa bir aradan sonra tekrar baskete geri dönen Tan Çağlar, tekerlekli baskette profesyonelliğe geçerek, Alman Milli Takımı’na kadar yükseldi. TEKERLEKLİ SANDALYEYLE MODA GÖSTERİSİ

Yaşam zorluklarıyla ilgili yazdığı kitapla adını iyice duyuran Tan Çağlar, manken model olarak çalışmaya başladı. Katıldığı bir moda fuarında dünya tarihinde ilk defa tekerlekli sandalyeyle moda gösterisi yapma unvanına kavuşan Çağlar, sonrasında gelen bir teklifle güldürü şovlarına katıldı. Çok sayıda ödüle layık görülüp, televizyonlarda ünlenmesi üzerine oyunculuk kariyerine adım attı.

DOKTORU CANLANDIRIYOR

Tatort gibi belli başlı televizyon dizilerinde rol alan Tan Çağlar, son olarak Arzu Bazman’ın da hemşire olarak uzun süredir rol aldığı ‘In aller Freundschaft’ (Tüm dostluklarda) dizisinde başrolü üstlendi. Saksonya’daki bir klinikte gelişen olayları konu alan dizide Tan Çağlar, tekerlekli sandalyede şifa dağıtan İlay Demir isimli doktoru canlandırıyor. İlk bölümü geçen salı günü yayınlanan Tan Çağlar’lı dizinin çoğunluğu kadın olan yaklaşık 5 milyon seyirci tarafından izlendiği belirtiliyor.