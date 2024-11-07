Milyoner Chico, ünlülerle yarışacak

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2020 yılında başlayan ve ünlülerin 100 bin Euro ödül için çeşitli oyunlarda yarıştığı ‘Promis unter Palmen’ programının ikinci sezonu, yarışmacılardan Willi Herren’in ani vefatı nedeniyle 2021’de sona ermişti. Ancak kanal bu yaz, programın yeniden başlayacağını ve egzotik bir plajda kurulan villanın bu yıl yeniden dolacağını duyurdu. Bir zamanlar en çok konuşulan şov programlarından ‘Biri Bizi Gözetliyor’ formatındaki programda yarışmacılar, sürekli olarak kameralarla takip edilecek.

Claudia Obert

ŞUBAT 2025’TE YAYINLANACAK

Yeni sezonda, Kürsat Yıldırım, eski bir tanıdığı olan Claudia Obert ile yeniden buluşacak. Alman sosyetesinin yakından tanıdığı Obert, Chico’ya kazandığı parayı nasıl yönetmesi gerektiği konusunda tavsiyeler vermişti. Programda ayrıca ‘DSDS’ yıldızı Menowin Fröhlich, model Janina Youssefian, eski milli kaleci Eike Immel, YouTuber fenomeni Chris Manazidis, ‘reality şov’ yıldızı Kim Virginia, şarkıcı Cosimo Citiolo, YouTuber Lisha Savage, Nikola Glumac ve Melody Haase gibi ünlü isimler yer alacak. Dortmundlu loto milyoneri Chico, çekimlerin başladığı program için geçen hafta Tayland’a gitti. Ayrıca cumartesi günü, palmiye ağaçları altında 44’üncü yaş gününü kutlayacak. Programın Şubat 2025’te yayınlanması planlanıyor.

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‘ŞÖHRET BAZEN KORKUTUYOR’

9.9 milyon Euro’luk büyük ikramiyeyi kazandıktan sonra ilk birkaç ay kazancını bolca harcayan Chico, son dönemde daha dikkatli bir yaklaşım sergiliyor. Lüks harcamalarını azaltan Chico, sevdiği Ferrari’sini satarak yeni bir mülkün borcunu kapattı. Ekim ayında yaptığı açıklamada, “Paranın bana uzun süreli rahat bir yaşam sunacağına eminim. Her şey iyi bir şekilde yatırım yapıldı” dedi. İflas korkusu olmadığını söyleyen Chico, ancak imajının zarar görmesinden endişe ettiğini belirtti ve “Ünlü olmak beni bazen korkutuyor. Yanlış bir şey söylenirse ya da beklenmedik bir durum ortaya çıkarsa, popülerliğim eskisi gibi olmaz diye endişeleniyorum” dedi.