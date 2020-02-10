MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriMilliler Heidelberg’de madalyaları topladı
GeriAvrupa Milliler Heidelberg’de madalyaları topladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
DHA
Haber Giriş: 10.02.2020 - 10:13,Son Güncelleme:/

Milliler Heidelberg’de madalyaları topladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Milliler Heidelberg’de madalyaları topladı

Almanya’nın Heidelberg kentinde düzenlenen Uluslararası Almanya Açık Judo Şampiyonası’nda görme engelli milli judocular madalyaları topladı.

TÜRKİYE’nin 7 sporcuyla katıldığı şampiyonada 66 kiloda Recep Çiftçi ve 57 kiloda Zeynep Çelik şampiyon olarak altın madalya kazandı. Turnuvada 70 kiloda Raziye Uluçam gümüş; 48 kiloda Ecem Taşın, 63 kiloda Duygu Çete Artar, +100 kiloda da Onur Taştan bronz madalya aldı. Milliler toplamda 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya alarak büyük başarıya imza attı. Ayrıca milli judocumuz Zeynep Çelik, şampiyonanın en teknik sporcusu seçildi.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle