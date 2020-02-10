Milliler Heidelberg’de madalyaları topladı

TÜRKİYE’nin 7 sporcuyla katıldığı şampiyonada 66 kiloda Recep Çiftçi ve 57 kiloda Zeynep Çelik şampiyon olarak altın madalya kazandı. Turnuvada 70 kiloda Raziye Uluçam gümüş; 48 kiloda Ecem Taşın, 63 kiloda Duygu Çete Artar, +100 kiloda da Onur Taştan bronz madalya aldı. Milliler toplamda 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya alarak büyük başarıya imza attı. Ayrıca milli judocumuz Zeynep Çelik, şampiyonanın en teknik sporcusu seçildi.