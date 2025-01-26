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Milli takımımız Münih’ten zaferle döndü

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#Münih#H&N Cup Havalı Silahlar Şampiyonası#AVRUPADAN HABERLER
Milli takımımız Münih’ten zaferle döndü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2025 12:45

Türkiye’yi temsilen Münih’te düzenlenen H&N Cup Havalı Silahlar Şampiyonası’na katılan milli takımımız, önemli bir başarıya imza attı.

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MÜNİH Başkonsolosu Süalp Erdoğan, Konsolos Emre Keleş ve vatandaşlarımız tarafından Münih Havalimanı’nda büyük bir coşkuyla uğurlanan sporcularımız, müsabakalarda sergiledikleri üstün performansla göğsümüzü kabarttı. Münih Başkonsolosu Süalp Erdoğan yaptığı açıklamada, “Münih’te düzenlenen H&N Cup Havalı Silahlar Şampiyonasına katılan Türkiye Milli Takımı vatandaşlarımızla birlikte Münih Havalimanından büyük bir gururla ülkemize uğurladık. Büyük bir heyecana sahne olan müsabakaların 10 Metre Havalı Tabanca Karışık Takım bölümünde altın madalya kazanan sporcularımız Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç hepimizi gururlandırdı. Bu önemli turnuvada ülkemizi başarıyla temsil ederek Münih’ten yeni bir zaferle ayrılan milli takımımızı tebrik eder, gelecek müsabakalarda başarılarının devamını dileriz” dedi.

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Milli takımımız Münih’ten zaferle döndü

Milli takımımız Münih’ten zaferle döndü

Milli takımımız Münih’ten zaferle döndü

 

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#Münih#H&N Cup Havalı Silahlar Şampiyonası#AVRUPADAN HABERLER

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