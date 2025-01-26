Milli takımımız Münih’ten zaferle döndü

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MÜNİH Başkonsolosu Süalp Erdoğan, Konsolos Emre Keleş ve vatandaşlarımız tarafından Münih Havalimanı’nda büyük bir coşkuyla uğurlanan sporcularımız, müsabakalarda sergiledikleri üstün performansla göğsümüzü kabarttı. Münih Başkonsolosu Süalp Erdoğan yaptığı açıklamada, “Münih’te düzenlenen H&N Cup Havalı Silahlar Şampiyonasına katılan Türkiye Milli Takımı vatandaşlarımızla birlikte Münih Havalimanından büyük bir gururla ülkemize uğurladık. Büyük bir heyecana sahne olan müsabakaların 10 Metre Havalı Tabanca Karışık Takım bölümünde altın madalya kazanan sporcularımız Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç hepimizi gururlandırdı. Bu önemli turnuvada ülkemizi başarıyla temsil ederek Münih’ten yeni bir zaferle ayrılan milli takımımızı tebrik eder, gelecek müsabakalarda başarılarının devamını dileriz” dedi.

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