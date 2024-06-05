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Milli takıma özel şarkı yaptı

Güncelleme Tarihi:

#Betül Akmar#EURO 2024#A Milli Futbol Takımına Şarkı
Milli takıma özel şarkı yaptı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2024 11:26

Berlinli genç ses sanatçısı Betül Akmar, 14 Haziran’da başlayacak ‘Avrupa Futbol Şampiyonası’na (EURO 2024) katılacak A Milli Futbol Takımı için ‘Ay Yıldız Altında’ şarkı yazdı. Söz ve müziği Betül Akmar ile Fatih Şahin’e ait şarkı tüm dijital platformlarda yayınlandı. Prodüktörlüğünü ise müzik yapımcısı Danny Caruzo üstlendiği şarkının video klibi de Youtube’dan izlenebilecek.

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BETÜL Akmar, “Bu şarkıyı yazmak benim için büyük bir onur. Çocukluk hayalimi gerçekleştirirken milli takımımıza moral ve motivasyon vererek destek olmak ve tüm Türkiye’yi bu şarkıyla coşturmak istedim” dedi. Şarkının yapımcı şirketinden yapılan açıklamada ise “Milli ruhumuzu ve birliğimizi yansıtan güçlü melodisi ve anlamlı sözleriyle EURO 2024’te Türkiye’yi destekleyecek ve herkesin diline dolanacak eser sadece bir şarkı değil, aynı zamanda ülkemizin spor başarılarına duyulan inancın ve coşkunun bir sembolü olacak” denildi. A Milli Futbol Takımımız 18 Haziran tarihinde Gürcistan ile, 22 Haziran’da Portekiz ile Almanya’nın Dortmund şehrinde karşı karşıya gelecek. F Grubundaki son maçımızı 26 Haziran’da Hamburg’da Çekya’ya karşı oynayacağız.

Milli takıma özel şarkı yaptı

Yurt dışında sahne aldığı festivallerde büyük alkış toplayan Betül’ün ‘Ay Yıldız Altında’ adlı şarkısının sözleri ise şöyle:

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Ooooo ooo
Ooooo ooo
Ay yıldız altında ruhumuz burada
Haydi milli takım coştur bizi sahalarda!
*
Ay yıldız altında ruhumuz burada
Bu zafer şarkısıyla yürüyoruz yollarda
Ay yıldız altında gururumuz burada
Haydi milli takım coştur bizi sahalarda!
*
Ooooo ooo
Ooooo ooo
Ay yıldız altında gururumuz burada
Haydi milli takım coştur bizi sahalarda!
*
Yüreğimiz atar seninle
Emin adımlarla zafere ilerle
Omuz omuzayız, vazgeçmeyiz
Kupalar bizim, biz tek yüreğiz!
*
Gece gündüz demeden biz hep seninle
Ay yıldızımız parlar üstümüzde
Tek bir yol var, gidiyoruz zafere
Sende söyle marşımızı, hep birlikte!
*
Hep birlikte! Hep birlikte
Oooo Oooo
En büyük Türkiye!
*
Ay yıldız altında ruhumuz burada
Bu zafer şarkısıyla yürüyoruz yollarda
Ay yıldız altında gururumuz burada
Haydi milli takım coştur bizi sahalarda!
*
Ooooo ooo
Ooooo ooo
Ay yıldız altında gururumuz burada
Haydi milli takım coştur bizi sahalarda!
*
Omuz omuzayız, vazgeçmeyiz
Kupalar bizim, biz tek yüreğiz!

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#Betül Akmar#EURO 2024#A Milli Futbol Takımına Şarkı

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