Milli takıma özel şarkı yaptı

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BETÜL Akmar, “Bu şarkıyı yazmak benim için büyük bir onur. Çocukluk hayalimi gerçekleştirirken milli takımımıza moral ve motivasyon vererek destek olmak ve tüm Türkiye’yi bu şarkıyla coşturmak istedim” dedi. Şarkının yapımcı şirketinden yapılan açıklamada ise “Milli ruhumuzu ve birliğimizi yansıtan güçlü melodisi ve anlamlı sözleriyle EURO 2024’te Türkiye’yi destekleyecek ve herkesin diline dolanacak eser sadece bir şarkı değil, aynı zamanda ülkemizin spor başarılarına duyulan inancın ve coşkunun bir sembolü olacak” denildi. A Milli Futbol Takımımız 18 Haziran tarihinde Gürcistan ile, 22 Haziran’da Portekiz ile Almanya’nın Dortmund şehrinde karşı karşıya gelecek. F Grubundaki son maçımızı 26 Haziran’da Hamburg’da Çekya’ya karşı oynayacağız.



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Yurt dışında sahne aldığı festivallerde büyük alkış toplayan Betül’ün ‘Ay Yıldız Altında’ adlı şarkısının sözleri ise şöyle:

Ooooo ooo

Ooooo ooo

Ay yıldız altında ruhumuz burada

Haydi milli takım coştur bizi sahalarda!

*

Ay yıldız altında ruhumuz burada

Bu zafer şarkısıyla yürüyoruz yollarda

Ay yıldız altında gururumuz burada

Haydi milli takım coştur bizi sahalarda!

*

Ooooo ooo

Ooooo ooo

Ay yıldız altında gururumuz burada

Haydi milli takım coştur bizi sahalarda!

*

Yüreğimiz atar seninle

Emin adımlarla zafere ilerle

Omuz omuzayız, vazgeçmeyiz

Kupalar bizim, biz tek yüreğiz!

*

Gece gündüz demeden biz hep seninle

Ay yıldızımız parlar üstümüzde

Tek bir yol var, gidiyoruz zafere

Sende söyle marşımızı, hep birlikte!

*

Hep birlikte! Hep birlikte

Oooo Oooo

En büyük Türkiye!

*

Ay yıldız altında ruhumuz burada

Bu zafer şarkısıyla yürüyoruz yollarda

Ay yıldız altında gururumuz burada

Haydi milli takım coştur bizi sahalarda!

*

Ooooo ooo

Ooooo ooo

Ay yıldız altında gururumuz burada

Haydi milli takım coştur bizi sahalarda!

*

Omuz omuzayız, vazgeçmeyiz

Kupalar bizim, biz tek yüreğiz!