Milli takıma ‘Euro 2020’ şarkısı yaptı: ‘Hadi Gel Coşalım’

ALİ Talha Güneş, milli takım için şarkı yapma fikrinin nasıl ortaya çıktığını şöyle anlattı: “Hem dinleyenlerim hem de Almanya’da yaşayan taraftarlar Türk Milli Takımı için şarkı yapmamı istiyordu. Benim de küçüklüğümden beri hayalimdi. Elimden geleni yaptım, inşallah herkes beğenir. İçinde bulunduğumuz kötü günlerde milli takımın başarıları, ülkemiz ve milletimiz için moral kaynağı oluyor. Milli takımımızın Euro 2020 Avrupa Şampiyonası’na direk katılması, yakında başlayacak olan şampiyonada yer alacak olması, hepimizde bir bayram havası yarattı. Bu da bizim şarkı çalışmamızı iştahlandırdı. Şarkıyı, zaten oldukça bilinen ve 79 milyon kişi tarafından izlenen ‘Hadi Gel Gezelim’ şarkımın müziğine uyarladım. Ekip arkadaşlarımla uzun uzun çalıştık, milli takım futbolcusu ayrımı olmasın istedik. Çok emek ve uğraş verdik şarkı için. İsmini unuttuğumuz olduysa hakkını helal etsin.”

‘MESUT AĞABEY ÇOK DESTEK OLDU’

“Almanya ve Türkiye’den çok sayıdaki milli futbolcuyla iletişim halindeyim, hepsi çok destek verdi. Öncelikle Mesut (Özil) Ağabey’in çok desteği oldu. Kendisiyle Arsenal’de oynarken tanışmıştık. Bir maçına davet etmişti sağ olsun, gidip izlemiştik. Sürekli iletişim halindeyiz, çok sevdiğim bir ağabeyim, buradan kendisine selam olsun. Burak (Yılmaz) Ağabey, Hakan Çalhanoğlu da desteklerini esirgemediler. Şarkı hoşlarına gittiyse ne mutlu bana. Zaten çoğu da şarkı bittikten sonra sosyal medya hesaplarından paylaştı. Sinan Gümüş, Kaan Ayhan ve Mert Müldür de şarkıyı paylaşan isimler oldu. Çok sayıda futbolcu beni tebrik etti. Görüşmelerimizde, isimlerini veremem ama bazı futbolcu ağabeyler, ‘Şu kardeşimizin ismi eksik, şu kardeşimiz de olsun’ hatırlatmalarda bulundu. Elimden geleni yaptım, elbette kadroda isimler birkaç defa değişti. Genelde çoğu şarkıyı beğendi. Şarkıya klip de çekmeyi düşündük ama pandemi nedeniyle şartlar uymadı. Umarım bu şarkı milli takıma şans getirir ve şampiyonada büyük bir başarı elde ederler. Sonra da şarkıya daha coşkulu bir klip çekeriz.”