Türkiye maçından sonra Löw tartışılıyor

Basın Löw'ün kendisini yenileyemeyeceğini yazdı. Alman milli takımı 2020 yılında oynadığı üç maçta da galip gelmemesi ülkede ciddi tartışmalara yol açtı. Löw'e en sert eleştiriyi ise Alman milli takımının en çok formasını giyen efsane futbolcu Lothar Matthaeus yaptı. Matthaeus, Alman milli takımının her seferinde öne geçip maçı berabere bitirmesini taktik hataya bağladı. Ünlü futbol adamı “Yine Löw'ün taktik hatası sonucu galibiyet yerine berberlik geldi. Nico Schulz gibi kendi takımında yedekte olan bir futbolcunun oynadığını görünce ben hayretler içinde kalıyorum. Bu yüzden seyirci Alman milli takımının maçını izlemekten kaçınıyor” dedi.

Almanya'da maçı yayınlayan RTL Televizyonu karşılaşmayı sadece 5 milyon 820 bin kişinin televizyondan izlediğini duyurdu. Türkiye karşısında alınan beraberliğin basına yansıması şu şekilde oldu:

Focus: Milli takım yine kazanamadı. Löw kendini yenileyemiyor. Milli takım teknik direktörü tükendi mi? Dergi milli takımın yeni bir hocaya ihtiyacı olduğunu düşünenlerin varlığının artığına işaret ederken, bu görevi yapacak çok sayıda iyi ismin bulunduğunu haberinde vurguladı.

Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD: Türkler de asıl ilk 11 ile oynamadılar. Ama Almanya ile aynı seviyede olduklarını gösterdiler. 87. dakikada Kenan Karaman'ın şutu Alman kale direğinden şansız bir şekilde döndü. Uzatma bölümünün 4. dakikasında Kenan Karaman, uyuyan Alman defansının arasında eşitliği şanslı şekilde sağladı ama bu hak edilmeyen bir beraberlik denemez.

Die Welt: Son dakika beraberliği aldık. Üç kez öne geçti milli takım yine kazanamadı. 2020 yılında ilk galibiyeti cumartesi Ukrayan ve bu maçtan üç gün sonra Köln'de oynanacak İsviçre karşı sonunda gelecektir.

Tagesspiegel: Löw'ün takımı artık kazanamıyor. Türkler, Löw'ün futbolcularından beklediklerini sahada yaptılar. Önde bastılar, erken baskı kurdular.

FAZ: Gazete Löw'ün 'Hayal kırıklığına uğradım ve kızgınım' sözlerini başlığa çıkardı. Gazete maçı şu şekilde yorumladı: Alman milli takımının liderlik sorunu var. Türkiye'ye karşı üç kez öne geçit ve yine berabere kaldı. Bu arada 2014 Dünya Kupası'nda burnunu karıştırırken kameralara yakalanan Joachim Löw, dün gece oynanan Almanya-Türkiye maçında da benzer görüntüler sergiledi. Karşılaşma boyunca yerinde duramayan Almanların teknik direktörü Joachim Löw'ün, yıllardır süren alışkanlıklarından vazgeçmediği görüldü.

Maçı kulübeden takip ederken burnunu karıştıran 60 yaşındaki teknik adam, kameralara yakalandı.

'NE YAPTIĞIMI BİLMİYORUM' DEMİŞTİ

2014 Dünya Kupası'nda da sık sık aynı görüntüyü veren Löw, ''Maça konsantre olduğum için ne yaptığımı bilmiyorum. Bununla ilgili önlem alacağım.'' demişti.

"TÜRKİYE'Yİ İYİ BULDUM"

Ay-yıldızlı ekibimizin performansı hakkında konuşan Löw, "Çok keyifli bir maçtı, 6 gol izledik. Bizim açımızdan hayal kırıklığı oldu. Hep öne geçip, son saniyelerde gol yiyip berabere bitirmek bizim için üzücüydü. Türkiye'yi iyi buldum. Son 2-3 senedir geliştiler. Çok teknik ve iyi oyunculara sahipler." ifadelerini kullandı.