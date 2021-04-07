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Avrupa
İlhan BABA/NÜRNBERG
Haber Giriş: 07.04.2021 - 11:30 | Son Güncelleme:

Türkiye A Milli Kadın Futbol takımının hazırlık kampına çağrıldı

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Türkiye A Milli Kadın Futbol takımının hazırlık kampına çağrıldı

Bundesliga kulüplerinden Greuther Fürth Futbol takımında U-17 takım kaptanı olarak Bavyera ligi ve Bundesliga maçlarında 3 yıldır top koşturan Nürnberg Neues Gymnasium öğrencisi 16 yaşındaki Senay Alibek, Türkiye A Milli Kadın Futbol takımının hazırlık kampına çağrıldı.

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim tesislerinde 5-11 Nisan tarihleri arasında düzenlenen hazırlık kampıma davet edilen Senay ''6 yaşından beri futbol oynuyorum. Futbolu çok seviyorum. Pandemi döneminde de antrenmanlarımı aksatmadım. Ciddi ve istikrarlı çalışmalarım sonucunda Türkiye Kadın Milli kampına çağrıldığım için çok mutluyum'' dedi.

Türkiye A Milli Kadın Futbol takımının hazırlık kampına çağrıldı

Senay Alibek, Kadın Milli Takımlar teknik ekibinin yapmış olduğu çalışmaları sonucunda yurt dışında futbol ile ilgilenen potansiyelli futbolcular arasına dahil edilmekten mutluluk duyduğunu belirtti.
Teknik direktör Necla Güngör Kıragası 17 Nisan tarihinde başlayacak Turkcell Kadın Futbol Ligi’nde yer alacak kulüplerin düzenini etkilememek amacıyla bu kampta yerel lig oyuncularının yer almadığını açıkladı.

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