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Milli takım kampına böyle katıldı

Güncelleme Tarihi:

#Ibrahima Konate#AVRUPADAN HABER#Liverpool
Milli takım kampına böyle katıldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2024 11:23

Fransa Milli Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacak İsrail ve Belçika maçları için toplandı. Liverpool forması giyen 25 yaşındaki stoper Ibrahima Konate'nin sıra dışı tarzıyla kampa katılması görenleri şaşırttı.

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UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacak İsrail ve Belçika maçları için toplanan Fransa Milli Takımı'nda ilginç anlar yaşandı. Paris'te bir araya gelen Horozlarda Ibrahima Konate sıra dışı giyimiyle dikkat çekti. 25 yaşındaki Liverpoollu defans oyuncusu gizemli bir şekilde siyahlar giymiş ve başı tamamen örtülü bir şekilde milli takım kampına katıldı.

Milli takım kampına böyle katıldı
"SİZ BENİM KİM OLDUĞUMU BİLİYOR MUSUNUZ?"
Konate'nin kendisini karşılayan gazetecilere "Siz benim kim olduğumu bilmiyor musunuz?" diye sorması dikkat çekti. Daha sonra yüzünü gazetecilere gösteren milli futbolcu, eğlenceli anların ardından kampa katıldı.
Milli takım kampına böyle katıldı
MİLLİ TAKIM PERFORMANSI
Ibrahima Konate, Fransa Milli Takımı'nın formasını 17 maçta giydi. 25 yaşındaki stoper, bu karşılaşmada skor katkısı veremedi. İngiltere Premier Lig devi Liverpool'da forma giyen Konate, bu sezon İngiliz ekibiyle 9 müsabakaya çıktı ve 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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#Ibrahima Konate#AVRUPADAN HABER#Liverpool

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