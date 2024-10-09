Milli takım kampına böyle katıldı

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UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacak İsrail ve Belçika maçları için toplanan Fransa Milli Takımı'nda ilginç anlar yaşandı. Paris'te bir araya gelen Horozlarda Ibrahima Konate sıra dışı giyimiyle dikkat çekti. 25 yaşındaki Liverpoollu defans oyuncusu gizemli bir şekilde siyahlar giymiş ve başı tamamen örtülü bir şekilde milli takım kampına katıldı.