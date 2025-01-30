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Milli oyuncudan Fenerbahçe tembihi

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#Aral Şimşir#AVRUPADAN HABER#Midtjylland
Milli oyuncudan Fenerbahçe tembihi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2025 13:46

Midtjylland’da forma giyen 22 yaşındaki kanat-forvet oyuncusu Aral Şimşir, Fenerbahçe maçı öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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UEFA Avrupa Ligi’nin 8. ve son haftasında Fenerbahçe, Midtjylland ile karşılaşacak. Sarı-lacivertlilere bir Türk rakip olacak. 22 yaşındaki kanat-forvet oyuncusu Aral Şimşir, maç öncesi Sporttv2dk'ya verdiği röportajda dikkat çeken ifadeler kullandı. Şimşir şunları söyledi: Türk olmam sebebiyle benim için gerçekten çok önemli ve çok büyük bir karşılaşma. Akrabalarım için statta yaklaşık 20 tane bilet ayarladım. Bazıları Fenerbahçeli olsa da benim için Midtjylland'ı destekleyecekler. Aksi halde onlarla bozuşacağız. Çok kaliteli bir rakiple oynayacağız ama kazanacağımızdan şüphem yok.

Bu sezon Danimarka ekibinde çıktığı 23 resmi karşılaşmada toplamda 6 gol ve 6 asistle oynadı. 2000 doğumlu oyuncunun piyasası 2.5 milyon euro.

Milli oyuncudan Fenerbahçe tembihi
SÜPER LİG'E GELMEYECEĞİM
Daha büyük kulüplerde oynamanın hayallerini kuruyorum, şu anda takımımda mutluyum. Süper Lig'i değil, her zaman daha büyük liglerde yer almayı hedefledim. Bu seviyede futbol oynarsam hem kendimi hem de ailemi gururlandırırım. Potansiyelime ulaşmayı arzu ediyorum. Bu kesinlikle Türk futbolunun ötesinde bir durum. Ancak bunu da Türk futboluna olan tüm saygımla ifade ediyorum. Yaşım ilerlediğinde Türkiye'de forma giymeyi veya tekrar Danimarka'ya dönmeyi düşünebilirim.

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MİLLİ FORMAYA HALEN YAKINIM
Milli Takım'a seçilmiştim ancak sonrasında ne yazık ki sakatlık yaşadım. Ancak hala milli formaya yakın olduğumu biliyorum. 58 numaralı forma annem ve babamdan dolayı. Sivas'taki diğer aile fertlerimize saygı göstermek için seçtim. Gelecekte de bu numarayla kendi markamı oluşturmak istiyorum.' Türkiye U21 Milli Takımı ile toplamda 7 kez sahaya çıkan Aral Şimşir, henüz A Milli formayı giymedi.

Milli oyuncudan Fenerbahçe tembihi

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#Aral Şimşir#AVRUPADAN HABER#Midtjylland

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