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Avrupa
Haber Giriş: 20.08.2020 - 11:08 | Son Güncelleme:

Milli kanocu düğün fotoğraflarını kanosu ile birlikte çektirdi

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Milli kanocu düğün fotoğraflarını kanosu ile birlikte çektirdi
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Milli kanocu Uğur Polat, düğünü için dış çekimlerini kanosu eşliğinde deniz ve gölde çekilmeyi tercih etti.

Son dönemlerin modası haline gelen düğün dış çekimleri farklı görüntülere sahne oluyor. Fotoğraf sanatçısı Selman Uzun, düğün çekimi için kendisine başvuran milli kanocu Uğur Polat ve eşi Fatma Polat’ın dış çekimlerine damadın mesleğine uygun bir konseptte gerçekleştirdi. Uğur ve Fatma Polat çifti düğün fotoğraflarını kano eşliğinde deniz ve göl kenarında çekilmeyi tercih ederken, damat kanosuna binerek de objektiflere poz verdi.
Milli sporcu Uğur Polat, yaptığı açıklamada “10 yıldır bu sporlar uğraşıyorum. Düğünümde de kanom ile poz vermek istedik. Bu sporu çok seviyorum” derken, eğitimci olan eşi Fatma Polat ise sporun yeni nesil gençlere aşılanması için ve farkındalık sağlamak adına en güzel günlerinde böyle bir konsept düşündüklerini ve mesaj vermek istediklerini söyledi.

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