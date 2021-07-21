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Avrupa
Haber Giriş: 21.07.2021 - 09:59 | Son Güncelleme:

Milli boksör ölü bulundu

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Milli boksör ölü bulundu

Türkiye’nin eski Avrupa boks şampiyonlarından ve bir dönem de Bursaspor’da lisanslı olarak sporculuk yapan 27 yaşındaki Resul Küçük, evinde ölü bulundu.

Türkiye’nin eski Avrupa boks şampiyonlarından ve bir dönem de Bursaspor’da lisanslı olarak sporculuk yapan 27 yaşındaki Resul Küçük, evinde ölü bulundu. Olayın ardından sosyal medya hesabı üzerinden yazılı açıklama yapan Bursaspor, “Bir dönem kulübümüzde de boks yapan eski Avrupa Şampiyonu Resul Küçük’ün vefat ettiği haberini derin bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayız. Kendisine Allahtan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verdi.

27 yaşındaki Resul Küçük’ün cenazesinin memleketi Trabzon’un Akçaabat ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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