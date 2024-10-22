Milletvekillerinin yan gelirleri Meclis gündeminde!

Haberin Devamı

ARAŞTIRMAYA göre, mevcut yasama döneminde Federal Meclis milletvekillerinin neredeyse yarısı yan gelir elde etti. Federal Meclis internet sitesinde kamuya açık olan beyanların incelenmesi sonucunda, 733 milletvekilinden 337’sinin vekillik görevleri dışında işlerinden veya şirket ortaklıklarından, bağışlardan ya da seyahat masraflarından kaynaklı ödemeler aldıkları belirlendi. CDU/CSU milletvekillerinin yüzde 63’ü yan gelir elde ederken, FDP milletvekillerinin yüzde 59’u, SPD’nin yüzde 43’ü, BSW Grubu’nun yüzde 40’ı, Sol Parti’nin yüzde 36’sı, Yeşiller’in yüzde 32’si ve AfD’nin yüzde 22’si yan gelir bildirdi.

YAN GELİRE İZİN VERİLİYOR AMA...

Almanya’da milletvekilleri, şu anda aylık 11 bin 227,20 Euro vekillik maaşı alıyor. Bu maaşlar, federal yargıç maaşları baz alınarak belirleniyor ve vergilendiriliyor. Ayrıca, milletvekilleri Berlin’deki konaklama, seçim bölgesi ofisinin kirası ve ofis malzemeleri gibi masraflar için şu anda 5 bin 051,54 Euro tutarında vergiden muaf bir harcama ödeneği alıyorlar. Alman Milletvekili Kanunu, milletvekillerine yan faaliyetlerde bulunmalarına ve bu faaliyetlerden gelir elde etmelerine izin veriyor. Ancak yasaya göre vekillik görevlerinin her zaman öncelikte olması şartı aranıyor. Ayrıca bu gelirlerin şeffaf bir şekilde beyan edilmesi gerekiyor. Mevcut yasama döneminden itibaren, milletvekilleri ayda bin euro veya yılda 3 bin Euro’yu aşan yan gelirlerini Federal Meclis Başkanı’na bildirmekle yükümlüler. Bu gelirler, milletvekillerinin biyografilerinin bulunduğu Meclis internet sitesinde yayınlanıyor ve sürekli olarak güncelleniyor.