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Milletvekillerine temmuzda zam!

#Almanya#Milletvekillerine Temmuzda Zam!#AVRUPADAN HABERLER
Milletvekillerine temmuzda zam

Almanya’da Federal Meclis milletvekili maaşlarına temmuzdan itibaren zam yapılacak. Milletvekilleri korona salgını nedeniyle 2020 yılında zam almamıştı. Geçen yıl ise salgının sebep olduğu ekonomik gelişmeler nedeniyle milletvekili maaşlarından yüzde 0.7 oranında kesinti yapılmıştı.

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KORONA salgınının ilk yıllara göre bu yıl etkisini kaybetmesi ve ekonomideki beklenen iyileşmeye birlikte bu yıl ise yüzde 3.1’lik zam yapılması öngörülüyor. Zam oranı Federal istatistik Dairesi’nin geçen yıla göre nominal maaş artışı oranı hesaplanarak belirlendi. Buna göre Federal Meclis milletvekilleri temmuz ayından itibaren 310 euro 40 cent daha fazla maaş alacak. Meclis’te 736 milletvekili bulunuyor. Milletvekillerini maaşları zamla birlikte aylık brüt 10 bin 323 euro 29 cent olacak. Zamla ilgili gelişmeyi federal Meclis başkanlığı tüm milletvekillerine duyurdu.

 

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