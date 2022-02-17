Milletvekillerine temmuzda zam!

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KORONA salgınının ilk yıllara göre bu yıl etkisini kaybetmesi ve ekonomideki beklenen iyileşmeye birlikte bu yıl ise yüzde 3.1’lik zam yapılması öngörülüyor. Zam oranı Federal istatistik Dairesi’nin geçen yıla göre nominal maaş artışı oranı hesaplanarak belirlendi. Buna göre Federal Meclis milletvekilleri temmuz ayından itibaren 310 euro 40 cent daha fazla maaş alacak. Meclis’te 736 milletvekili bulunuyor. Milletvekillerini maaşları zamla birlikte aylık brüt 10 bin 323 euro 29 cent olacak. Zamla ilgili gelişmeyi federal Meclis başkanlığı tüm milletvekillerine duyurdu.