Milletvekillerine porno şantajlı dolandırıcılık!

DOLANDIRICININ milletvekillerine e-mail göndererek elinde siyasilerin porno izlerken görüntüleri bulunduğu ve ödemeyi yapmamaları durumunda bunu internetten yayınlayacağı tehdididen bulundu. Eyalet Parlamentosu Başkanı Klaus Schlie, fraksiyonlara mektup göndererek dolandırıcılık konusunda uyarıda bulundu.

ŞİKÂYETLE ORTAYA ÇIKTI

Bir milletvekilinin kendisine yönelik şantaj mektubu meclis başkanlığına şikâyet etmesiyle ortaya çıktı. Şantaj mektubunda, milletvekiline ait bilgisayarın hacklendiği ve uygunsuz görüntülerin elde edildiği belirtildi. Milletvekilinin 48 saat içinde Bitcoin ödemesi yapmaması durumunda görüntülerin kamuoyuna paylaşılacağı ifade edildi. Ancak iddia edilen porno sitesine girilmediğini belirten ve ismi açıklanmayan milletvekili suç duyurusunda bulundu. Şantajın başka milletvekillerine de gittiği kaydedildi.