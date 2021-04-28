Milletvekillerine mektup gönderdi: ‘Maaşlarınız...’

FEDERAL Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble, milletvekillerine 1 Temmuz’dan itibaren yaklaşık yüzde 0.7 oranında kesintiyle ayda 70.58 euro daha az maaş alacaklarını duyurdu. Buna göre milletvekili aylığı 10 bin 12 euro 89 cent olacak. Almanya’da milletvekilleri önceden kendi maaşlarını kendileri belirleyebiliyordu. Ancak bu konuda eleştirilerin artması üzerine yeni bir düzenleme yapılarak milletvekili aylıkları, büyük oranda yüksek mahkeme hâkimlerinin maaşlarıyla eş değerde tutuldu. Buna göre enflasyon ve ekonomideki duruma göre ülke genelinde artan nominal değerde maaşa endeksli olarak milletvekili maaşları da ya zamlandı ya da sabit kaldı. 2019 yılında nominal maaşlar ülke genelinde yüzde 2.6 oranında artmasına rağmen milletvekilleri Meclis’te aldıkları kararla zamdan feragat etmişlerdi.