Milletvekillerine ayrıcalık tepki çekti

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ROBERT Koch Enstitüsü (RKI), Almanya genelinde koronavirüse yakalanıp iyileşenlerin aldığı ve 6 ay geçerli olan sertifikanın süresini 3 aya indirmişti. Buna göre; hastalığa yakalanıp iyileşenler 3 aydan sonra aşı olmak zorunda. Aksi halde ‘2G’ kuralının geçerli olduğu kafe, restoran ve alışveriş merkezlerine giremeyecek. 14 Ocak’tan itibaren yürürlüğe giren uygulama bu haliyle bile tepki çekerken, bu kuralın Federal Meclis oturum salonu için geçerli olmadığı ortaya çıktı. Federal Meclis milletvekillerinin iyileştikten sonra 6 ay boyunca ‘iyileşen’ statüsünde sayılarak Federal Meclis oturum salonuna ve komisyonlara girebileceği açıklandı. Uygulamayla ilgili kararı Meclis Başkanlığı’nın aldığı belirtildi. İktidarın küçük ortağı FDP Sağlık Politikası Uzmanı Christine Aschenberg-Dug, böyle bir uygulamanın doğru olmadığını belirterek, Meclis Başkanlığı’ndan kararı düzeltmesini istedi. CSU’lu Alexander Dobrindt ise “İyileşme statüsünü teknik olarak şüpheli bir şekilde 3 aya indirip, ancak Federal Meclis’e 6 ayda bırakmak rezilliktir” diyerek sert tepki gösterdi.